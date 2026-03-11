Kütahya\'da "Kadın Dostu Kent" söyleşisine ilgi

Kütahya Belediyesi ile Kütahya Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen "Planlamada Yeni Yaklaşımlar ve Kadın Dostu Kent" söyleşisi, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Şehir ve Bölge Plancısı Dr. Ümit Özcan'ın konuşmacı olarak yer aldığı programda, kent planlamasında kadın odaklı yaklaşımlar ve kadın dostu şehir anlayışı ele alındı. Vatandaşlar ve belediye personeli, şehirlerin kadınların ihtiyaçları gözetilerek planlanmasının önemine ilişkin değerlendirmeleri ilgiyle takip etti.

Programda konuşan Belediye Başkanı Kahveci, şehirlerin gerçek anlamda yaşanabilir olmasının kadınların kendilerini güvende hissettiği bir kent ortamının oluşturulmasıyla mümkün olduğunu vurguladı. Kahveci ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir" sözünü hatırlatarak kadınların toplumun en güçlü yapı taşlarından biri olduğunu ifade etti.

Söyleşi, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından kadınlara çiçek takdim edilmesiyle sona erdi.