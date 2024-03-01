Kütahya\'da Kadınlar Ürettikleri Kıyafetlerle Ekonomiye Katkı Sağlıyorlar

Ürettikleri kıyafetlerle ekonomiye katkı sağlıyorlar
KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan 20 dikiş nakış kursunda 500 kadın ürettikleri el emeği göz nuru kıyafetlerle ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar.
Dikiş nakış kursiyeri kadınlar ülkemizde yaşanan doğal afetlerde afetzedeler için ürettikleri kıyafet, battaniye gibi acil ihtiyaçların yapımında yer alarak onların yanında oluyorlar. Kursiyer kadınlar ayrıca yakın zamanda ürettikleri kıyafet, battaniye, uyku tulumu, bebek elbisesi gibi ürünleri de Filistin'de yaşam mücadelesi veren Müslümanlara göndermişlerdi.
Gediz Halk Eğitimi Merkezinin Salur Mahallesinde açmış olduğu Dikiş Nakış kursunda 21 kursiyer yüzlerce kıyafet ve kumaş ürünleri dikerek ekonomiye can katıyorlar.
Bu çerçevede 2 yıldır Gediz Halk Eğitimi Merkezinde usta öğreticilik yapan Safiye Akyün, "21 kursiyerimiz Salur Mahallesinde bulunan kursumuzda eğitim görmekteler. Kursiyerlerimiz burada dikiş-nakış öğreniyorlar. Kursiyerlerimiz şu anda eşofman takımı, gecelik, pijama, ceket tarzında kıyafetler dikiyorlar. Ekonomik sıkıntılardan sonra dikiş nakış kurslarına talepler daha çok arttı. Bu sene bu konuda daha çok aktifiz" dedi.
Halk Eğitim Merkezinin devam eden kurslarının yanında ülkemizde meydan gelen felaketlerde kursiyerlerin battaniye, uyku tulumu gibi acil ihtiyaç konusunda çok yardımcı olduğunu vurgulayan Usta Öğretici Akyün, "Kursiyerlerimiz bu konuda çok duyarlılar. Filistin için de battaniye, kıyafet, bebek kıyafeti, iç çamaşırı dikildi. Bunlar da kursiyerlerimizin el emeği çok fazla. Kadınlarımız üretmeyi seviyor. Üretmeyi sevdikleri için bu kursları daha çok talep ediyor" şeklinde konuştu.
Akyün son olarak, "Kadınlarımız hobi olarak başladıkları bu işi veya başka bir işi meslek edinebilirler. Bunun ticaretini veya evde hobi olarak yapabilirler. Bu şekilde aile ekonomisine katkı sağlayabilirler. Kadınlarımız üretmeli ki evlerine, çocuklarına ve devletine katkı sağlayabilmeli. Kadın ürettikçe vardır. Üreten kadın daima güçlü kadındır" ifadelerini kullandı.
Kütahya genelinde en aktif Halk Eğitimi Merkezlerinden olan Gediz Halk Eğitim Merkezinin ilçe genelinde 98 kursunda 2 bin 500 kursiyer eğitim görüyor.
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