Türk Kızılay Kütahya Şubesi tarafından kan bağışını artırmak amacıyla başlatılan kampanya çerçevesinde Hisarcık ilçesinde kan bağışında bulunan vatandaşlara çoklu şarj cihazı hediye edildi.
Türk Kızılay Kütahya Kan Merkezi Doktoru İsmail Cihat Tuna nezaretinde Hisarcık Eti Maden Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında kan bağışında bulunan vatandaşlara çoklu şarj cihazı hediye edildi. 7 saatlik kampanya süresinde 35 ünite kan alımı gerçekleşti. - KÜTAHYA
Son Dakika › Yerel › Kütahya'da Kan Bağışına Hediye Desteği - Son Dakika
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