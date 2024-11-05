Kütahya\'da Kızılay\'a Destek Verenlere Teşekkür Plaketi

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Kütahya'da Kızılay'a destek veren gönüllü ve bağışçılara teşekkür plaketi takdim edildi.

Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Koç Kızılay Haftası sebebiyle düzenlenen programa katıldı.

Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kızılay'ın halkın da desteği ile her geçen gün daha da büyüyüp geliştiğini kaydetti.

Vali Musa Işın, Kızılay'ın kurulduğu 1866 yılından bu yana mazlumların, afetzedelerin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduğunu vurguladı. Kızılay'ın insani yardımda dünya çapında gösterdiği fedakarlıklara dikkat çeken Vali Işın, "Bundan 158 yıl önce Hilal-i Ahmer adıyla kurulan Kızılayımız, savaş meydanlarında mazlumların, doğal afetlerde afetzedelerin, kimsesizlerin ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olmuştur. Bu büyük çınar, sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerinin yanındadır. Ermenistan'dan Haiti'ye, Yunanistan'a kadar Kızılay her afet bölgesinde insanlığın yardımına koşmuştur. Türk milleti olarak alicenap bir milletiz; kendimizi düşünmekle kalmıyoruz, dünyadaki her dara düşen insanın yanında oluyoruz. Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Işın, ayrıca Kızılay'ın kan bağışı alanındaki hizmetlerine de değinerek, kan bağışı ve sağlık hizmetlerinin önemini vurguladı.

Vali Musa Işın, "Kızılay sadece yardım yapmakla kalmıyor, aynı zamanda kan bağışı alarak hastaların sağlığına kavuşmasına vesile oluyor. İnsanların sağlıklı ve güvende olmasını sağlıyor" dedi.

Programda, Kızılay'a destek veren gönüllü ve bağışçılara plaket ve belgeleri Vali Işın, Milletvekili Bayırcı, Belediye Başkanı Kahveci ve Tuğgeneral Koç tarafından takdim edildi. - KÜTAHYA