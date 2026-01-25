Domaniç'te Sucuk Festivali - Son Dakika
Domaniç'te Sucuk Festivali

Domaniç\'te Sucuk Festivali
25.01.2026 20:52  Güncelleme: 21:01
Domaniç ilçesinde gerçekleştirilen Kocayayla Sucuk Festivali, binlerce ziyaretçi ile bağımsız olarak yapıldı. Festivalden elde edilen gelir, öğrencilere burs olarak aktarılacak.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde eğitim dernekleri tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kocayayla Sucuk Festivali, binlerce ziyaretçinin katılımıyla gerçekleşti. Festivalden elde edilen gelirin öğrencilere burs olarak aktarılacağı bildirildi.

Domaniç-İnegöl karayolu üzerinde 1500 rakımlı Kocayayla mevkiinde belediyeye ait Topuk Yayla Sosyal Tesisleri'nde kar üstünde düzenlenen festivale Kütahya başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaş katıldı. Domaniç Kaymakamlığı ve Domaniç Belediyesi'nin destekleriyle Domaniç Yükseköğrenim Hizmetleri Derneği, Domaniç 21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Derneği ile Domaniç Spor Kulübü iş birliğinde organize edilen festival, folklor ekiplerinin gösterileriyle başladı. Festivalde konuşan Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Domaniç'in sahip olduğu doğal güzelliklerin turizm açısından önemli bir potansiyel taşıdığını belirterek, bu tür organizasyonların ilçede turizmin dört mevsim canlandırılmasına katkı sağladığını ifade etti.

Domaniç Meslek Yüksekokulu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Eczacı Oktay Kadıoğlu ise festivalin hem öğrencilere destek olmak hem de Domaniç'in tanıtımını yapmak amacıyla düzenlendiğini söyledi. Kadıoğlu, beklenenin üzerinde katılım sağlandığını belirterek, destek veren kurum ve vatandaşlara teşekkür etti.

21. Yüzyıl Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Kürşat Öngel de festivalden elde edilecek gelirin öğrencilerin burs ihtiyaçları için kullanılacağını vurguladı.

Domaniç Spor Kulübü yöneticilerinden Nuri Uysal ise etkinliğin geleneksel hale getirilmesinin hedeflendiğini ifade ederek, sponsorlara ve katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Festival boyunca vatandaşlar sucuk ekmek alarak derneklere katkı sağlarken, etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Domaniç'te Sucuk Festivali - Son Dakika

SON DAKİKA: Domaniç'te Sucuk Festivali - Son Dakika
