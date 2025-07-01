Kütahya\'da konut ihtiyacı ve yeni yatırımlar değerlendirildi

AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer ve Mehmet Demir, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur'u makamında ziyaret etti. Ziyarette, Kütahya genelinde konut ihtiyacı başta olmak üzere devam eden projeler ve yeni yatırımlar masaya yatırıldı.

Milletvekili Biçer, özellikle Simav'da sanayi esnafı için planlanan modern oto sanayi sitesine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, projeyle ilgili istişarelerde bulunduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Biçer, "Her bir hemşehrimizin güvenli, sağlıklı ve nitelikli konutlarda yaşaması için gayret ediyoruz. İlçelerimizden şehir merkezine kadar Kütahya'mızın her köşesini TOKİ aracılığıyla yatırımlarla buluşturmak için çalışıyoruz, sahadayız, takipteyiz. Milletimizin emrindeyiz" dedi. - KÜTAHYA