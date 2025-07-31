Kütahya\'da Kosova Başkonsolosu Ziyareti

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kosova Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Suzan Novoberdaliu'yu makamında misafir etti.

Önemli bir diplomatik temas olarak gerçekleşen ziyarette, iki ülke arasındaki köklü dostane ilişkilerin yerel yönetimler düzeyinde daha da geliştirilmesi üzerine görüşmeler yapıldı.

Başkan Kahveci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Kosova ile ülkemiz arasında güçlü bir bağ var. Kültürümüz, tarihi mirasımız ve gönül coğrafyamız bu dostluğa değer katıyor. Bu anlamlı ziyareti, geleceğe dönük ortak projelere ve kıymetli iş birliklerine kapı aralayacak değerli bir buluşma olarak görüyoruz."

Ziyarette, kültürel ve sosyal iş birliklerinin yanı sıra ekonomik potansiyel ve şehirlerarası ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konular da ele alındı.

Başkonsolos Novoberdaliu ise Başkan Kahveci'nin misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, iş birliklerinin güçlenmesi yönündeki temennilerini dile getirdi.

Ziyaret, şeref defterinin imzalanması, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. - KÜTAHYA