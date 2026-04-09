Kütahya\'da "Polis Haftası" dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

Kütahya Valisi Musa Işın, Polis Haftası kapsamında Polis Şehitliği ile Hava Şehitliği'ni ziyaret ederek aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Gerçekleştirilen ziyaret programına Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, il protokolü, şehit yakınları ve polis teşkilatı mensupları katıldı.

Program kapsamında şehit kabirleri tek tek ziyaret edilerek karanfiller bırakıldı, dualar edildi. Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Vali Işın, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Anma programında aziz şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilirken, şehitlerin milletin gönlünde daima yaşayacağı vurgulandı.

Ziyaretin ardından Şehitlik Özel Defteri'ni imzalayan Vali Musa Işın, mesajında şehitlerin vatan ve devlet uğruna en kıymetli varlıkları olan canlarını feda ettiklerini belirterek, emanetlerine her zaman sahip çıkılacağını ifade etti.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi. - KÜTAHYA