Kütahya'da "Polis Haftası" dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi
Kütahya'da "Polis Haftası" dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi

09.04.2026 12:26  Güncelleme: 12:29
Kütahya Valisi Musa Işın, Polis Haftası kapsamında Polis Şehitliği ile Hava Şehitliği'ni ziyaret ederek aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Gerçekleştirilen ziyaret programına Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Jandarma Komutanı Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, il protokolü, şehit yakınları ve polis teşkilatı mensupları katıldı.

Program kapsamında şehit kabirleri tek tek ziyaret edilerek karanfiller bırakıldı, dualar edildi. Şehit aileleriyle yakından ilgilenen Vali Işın, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Anma programında aziz şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilirken, şehitlerin milletin gönlünde daima yaşayacağı vurgulandı.

Ziyaretin ardından Şehitlik Özel Defteri'ni imzalayan Vali Musa Işın, mesajında şehitlerin vatan ve devlet uğruna en kıymetli varlıkları olan canlarını feda ettiklerini belirterek, emanetlerine her zaman sahip çıkılacağını ifade etti.

Program, yapılan duaların ardından sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Polis Haftası, Musa Işın, Kütahya, Polis, Yerel, Son Dakika

Beşiktaş’tan gittiğine bin pişman Mourinho, Rafa Silva’yı sırtından vurdu Beşiktaş'tan gittiğine bin pişman! Mourinho, Rafa Silva'yı sırtından vurdu
Yıldız futbolcuyu yıkan ihanet Kardeşi başka bir adamla basmış Yıldız futbolcuyu yıkan ihanet! Kardeşi başka bir adamla basmış
Fatih Terim’den Lucescu’ya veda Fatih Terim'den Lucescu'ya veda
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Aslı Bekiroğlu 7. ameliyattan çıktı Hastane odasından ilk kare geldi Aslı Bekiroğlu 7. ameliyattan çıktı! Hastane odasından ilk kare geldi
Acun Ilıcalı son kararını verdi 9 milyon euroya satıyor Acun Ilıcalı son kararını verdi! 9 milyon euroya satıyor

12:46
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:49
Telegram’dan kapıya “Motokuryeli bahis ağı“ için hükümet harekete geçiyor
Telegram'dan kapıya! "Motokuryeli bahis ağı" için hükümet harekete geçiyor
11:46
Uzak Şehir’in Alya’sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde İşte ilk sözleri
Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal da gözaltı listesinde! İşte ilk sözleri
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
