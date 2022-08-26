Kütahyalı imam hatiplilerden şarkıcı Gülşen'e suç duyurusu - Son Dakika
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Kütahyalı imam hatiplilerden şarkıcı Gülşen'e suç duyurusu

26.08.2022 19:13
Kütahyalı imam hatiplilerden şarkıcı Gülşen'e suç duyurusu

Kütahya'da, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik ifadelerine ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Kütahya'da, şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik ifadelerine ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Kütahya Adliyesi önünde bir araya gelen imam hatip mezun ve mensupları adına açıklamada bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanı Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, imam hatiplerin, Türkiye'nin güzide okullarından olduğunu ifade etti.

Bu okullara yönelik söylenen sözlerin tasvip edilebilir bir yanının olmadığını dile getiren Gazel, "Gülşen olarak bilinen şarkıcının imam hatiplilere yönelik sarf ettiği sözleri kabul edilebilir gibi değil. Bunun hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hemen bireysel bir soruşturma başlatmıştır. Toplumu ayrıştıran ve toplumun bir kesimini ötekileştiren bu tür söylem ve eylemleri şiddetle kınıyoruz. Böyle söylemler toplumumuzda huzursuzluk oluşturmakta. Bizler de İmam Hatip Lisesi mezunları, mensupları veya çocuğu bu okullarda okuyan öğrenci veliler olarak hem İstanbul'da açılan soruşturma ve sonrasında açılacak ceza davasına hem de kendimiz burada bir dilekçe ile müdahil ve şikayetçi olmak için buradayız" diye konuştu.

Gazel ve grupta bulunanlar, Kütahya Adliyesi'nde sanatçı Gülşen hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.(EFE-) - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Kütahya, Gülşen, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahyalı imam hatiplilerden şarkıcı Gülşen'e suç duyurusu - Son Dakika

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