Kütahya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi

Kütahya\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi

Kütahya'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde Vali Musa Işın, Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Mustafa Baş ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Hava Şehitliği, Polis Şehitliği ve Muharip Gaziler Mezarlığı'nı ziyaret etti. Ziyaretlerde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

15.07.2024 23:53  Güncelleme: 23:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde şehitlikler ziyaret edildi.

Vali Musa Işın, Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Mustafa Baş ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile birlikte Hava Şehitliği, Polis Şehitliği ve Muharip Gaziler Mezarlığını ziyaret etti.

Şehitliklerde Kur'an-ı Kerim okundu, vatanın birliği ve dirliği için dua edildi. Duaların ardından Vali Işın, şehit kabirlerine karanfil bıraktı ve şehit aileleriyle görüştü. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

İsmail Çağlar Bayırcı, Eyüp Kahveci, Milletvekili, Mustafa Baş, Demokrasi, 15 Temmuz, Kütahya, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi - Son Dakika


23:20 Çeşme’de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu
21:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ ile mücadele azmimiz ilk günkü kadar güçlüdür
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de Bahçeli ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Bahçeli ile görüştü
18:03 Esed’den “normalleşme“ yanıtı: Türk askerlerinin Suriye’den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan’la görüşürüm Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm
17:23 Ziyarete damga vuran an Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli’nin elini öptü Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü
23:59 Manisa’da orman yangını Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı Manisa'da orman yangını! Alevlerle mücadele devam ediyor, 2 mahalle boşaltıldı
23:17 Okan Buruk’tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi Okan Buruk'tan çok konuşulacak Oğuz Aydın açıklaması: Transfer etmek mantıklı değildi
22:49 Donald Trump, ABD’deki seçimler için resmen aday oldu Başkan yardımcısı adayı bile belli Donald Trump, ABD'deki seçimler için resmen aday oldu! Başkan yardımcısı adayı bile belli
22:27 Fenerbahçe, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transfer etti Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı transfer etti
22:20 Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf’a 5-2 yenildi Galatasaray, hazırlık maçında Fortuna Düsseldorf'a 5-2 yenildi
21:37 Halil Dervişoğlu’ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor Halil Dervişoğlu'ndan eleştirilere olay yanıt: Kimin ne dediği beni ilgilendirmiyor
20:35 İzmir’deki orman yangınında kahreden detay Ölenler baba, oğul ve yeğenmiş İzmir'deki orman yangınında kahreden detay! Ölenler baba, oğul ve yeğenmiş
20:25 İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü İstanbullular, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde sokaklara döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 01:22:20. #1.12#
SON DAKİKA: Kütahya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement