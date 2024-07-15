Kütahya\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında şehitlikler ziyaret edildi

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Kütahya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri çerçevesinde şehitlikler ziyaret edildi.

Vali Musa Işın, Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Hv. Tuğg. Mustafa Baş ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ile birlikte Hava Şehitliği, Polis Şehitliği ve Muharip Gaziler Mezarlığını ziyaret etti.

Şehitliklerde Kur'an-ı Kerim okundu, vatanın birliği ve dirliği için dua edildi. Duaların ardından Vali Işın, şehit kabirlerine karanfil bıraktı ve şehit aileleriyle görüştü. - KÜTAHYA