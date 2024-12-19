Kütahya'da Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya'da Sıcak Çorba İkramı

Kütahya\'da Sıcak Çorba İkramı

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, sabahları çorba dağıtarak vatandaşların gönlünü kazanıyor.

19.12.2024 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, şehir genelinde başlattığı çorba ikramı hizmetiyle vatandaşların gönlünü kazanıyor. Hafta içi her sabah farklı mahallelerde kurulan portatif ikram aracında öğrencilere ve çalışanlara sıcak çorba dağıtılıyor.

Yaklaşık 4 aydır devam eden bu hizmet, özellikle sabahın erken saatlerinde okula giden öğrenciler ve işe giden vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor. Şimdiye kadar binlerce kişiye ulaşan çorba ikramı, halktan tam not aldı.

Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Aydın, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, çorba ikramının geleneksel hayır hizmetlerinin bir yansıması olduğunu belirterek, "Kütahya'da yeni bir hizmete imza atarak hafta içi her sabah şehrimizin farklı lokasyonlarında portatif ikram aracımızla hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizleri motive ediyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak bütçemizin dörtte birini bu tür hayır işlerinde kullanıyoruz. Amacımız, geleneklerimizi yaşatarak vatandaşlarımızın yanında olmaktır" dedi.

Çorba ikramından faydalanan vatandaşlar, Vakıflar Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:06 ABD’nin “Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı“ açıklamasına MSB’den yalanlama ABD'nin "Türkiye ile SDG ateşkes için uzlaştı" açıklamasına MSB'den yalanlama
11:46 Asgari ücrette son viraj Bu kez rakam konuşuluyor Asgari ücrette son viraj! Bu kez rakam konuşuluyor
11:25 Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya’ya kaçmış Askerleri de Esad gibi üniformayı fırlatıp uçakla Rusya'ya kaçmış
10:42 Esad’ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var Esad'ın devrilmesi sonrası yapılan seçim anketinde büyük sürprizler var
09:07 Köfteci Yusuf’un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı Köfteci Yusuf'un ardından 2 firmanın daha vatandaşa domuz yedirdiği ortaya çıktı
16:56 Merih Demiral’ın Fenerbahçe’ye transferi yattı Merih Demiral'ın Fenerbahçe'ye transferi yattı
16:54 Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey’e imzalattı Rihanna konserde göğsünü açıp Mariah Carey'e imzalattı
16:36 Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı Büyük değişiklik sonrası bankalara akın edenler hüsran yaşadı
16:34 Fenerbahçe’ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı Fenerbahçe'ye müjde: İrfan Can Eğribayat, çalışmalara başladı
16:29 Hadise’nin ’’Hiç sevmiyorum’’ dediği şarkıcı ortaya çıktı Hadise'nin ''Hiç sevmiyorum'' dediği şarkıcı ortaya çıktı
16:25 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek 10 ülkenin yeni adımı dengeleri değiştirecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2024 12:31:23. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Sıcak Çorba İkramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.