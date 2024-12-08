Kütahya'da Su Bedelleri Hakkında Önemli Açıklama - Son Dakika
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Kütahya'da Su Bedelleri Hakkında Önemli Açıklama

Kütahya\'da Su Bedelleri Hakkında Önemli Açıklama

AK Parti Kütahya Belediye Meclis Grup Başkanı Mahmut Öztaş, 2025 yılı için planlanan su bedelleri ve kamuoyunda tartışılan artış talepleri hakkında bilgilendirmede bulundu. Su fiyatlarının artış taleplerine karşı alınan önlemler ve potansiyel gelir kaynaklarıyla ilgili önerilerde bulundu.

08.12.2024 16:40  Güncelleme: 16:45
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AK Parti Kütahya Belediye Meclis Grup Başkanı Mahmut Öztaş, belediye meclisinin olağan 8. dönem toplantısının ikinci birleşiminde yaptığı açıklamada, 2025 yılında uygulanacak gelir tarifeleri ve su bedellerinin belirlenmesi konusunun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Öztaş, su fiyatlarındaki artış taleplerine karşı alınan önlemler ve komisyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Mahmut Öztaş, "Şu an suyun metreküp fiyatının 8,20 TL ye kullanıyoruz. Bu fiyata; katı atık, atık su, çevre temizlik bedelleri ve yüzde 10 KDV'nin eklenmesi ile birlikte toplamda 16,90 TL/metreküpe vatandaşlarımıza fatura edilmektedir. 16.90 TL olan ücretin artırılması hususunda Başkanlığın teklifi: Belediye Başkanlığı tarafından, Plan ve bütçe komisyonuna getirilen teklifle su bedelinin 22,00 TL'ye çıkarılmasının yanı sıra diğer ilave masraflarla birlikte toplam bedelin 42,95 TL/metreküp olmasının önerilmiştir. Bu teklif nihai olarak, gelir tarifesi üzerinde yapılan düzenlemelerle Kütahya Belediyesi su ton fiyatı 'AK Parti ve MHP'li' üyelerin çabasıyla, su bedeli 12,00 TL'ye, toplam bedelin ise 25,47 TL'ye indirildirilerek vatandaşımızın sırtına kaldırabileceğinden fazla yük bindirilmemesi sağlanmaya çalışılmıştır" dedi.

Mahmut Öztaş, özellikle enflasyon oranının çok üzerinde artış taleplerinin kabul edilemez olduğunu, belediyenin ihtiyaç duyduğu finansı farklı şekilde sağlaması gerektiğini vurguladı.

"Başkanın çabası sermaye gelirlerine yönlendirilmeliydi"

Öztaş, "CHP'li üyelerin su fiyatlarındaki artış teklifine şerh koyarak imza atmışlardır. Sayın Belediye Başkanı ve CHP grubunun su fiyatlarını artırma konusundaki gayretlerini, sermaye gelirlerini artırmaya yönlendirseler çok daha hızlı ve sağlıklı finans çözümü sağlanacaktır" diye konuştu.

Öztaş, Kütahya'nın kıymetli bölgelerindeki arsaların kat karşılığı olarak ihale edilmesi gerektiğini ve bunun belediyeye yaklaşık 2 milyar TL gelir sağlayacağını dile getirdi.

Öztaş, son olarak AK Parti grubunun, vatandaşların menfaatlerini gözeterek meclisteki denetim ve katkı misyonunu sürdüreceğini, bu konuda AK Parti grubu olarak kararlılıklarını koruyacaklarını belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, AK Parti, Politika, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da Su Bedelleri Hakkında Önemli Açıklama - Son Dakika

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