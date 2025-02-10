Kütahya'da Su Damacanasında Fırça Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya'da Su Damacanasında Fırça Bulundu

Kütahya'da işçiler, Sırma su damacanasında 30 cm uzunluğunda fırça buldu. İnceleme talep ettiler.

10.02.2025 23:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da Sırma su damacanasından fırça çıktı

KÜTAHYA - Kütahya'da bir fabrikada çalışan işçiler, sipariş ettikleri 'Sırma su' firmasına ait damacana suyun içinde beklenmedik bir cisimle karşılaştı. İşçiler, 19 litrelik suyu açmadan önce damacananın içinde yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda bir fırça olduğunu fark etti. Olay karşısında şaşıran işçiler, durumu amirlerine bildirerek yetkililerden inceleme yapılmasını talep etti.

Fabrika işçilerinden Yaşar Bate, yaşanan olayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Biz fabrikada çalışıyoruz. Sipariş verdiğimiz su geldiğinde içinde bir cisim fark ettik. Açılmamış suyun içinde ne olduğunu bile bilmiyoruz. Gerekli yerlerin inceleme yapmasını bekliyoruz. Damacananın içinde boya fırçası olduğunu düşünüyoruz ama bu fırçanın suyun içine nasıl girdiğini anlamış değiliz. Yetkililere durumu bildirdik, Sağlık Bakanlığı'na da ulaştık. Şu an geri dönüş bekliyoruz. İnsan sağlığı bu kadar basit olmamalı."

Bir diğer fabrika işçisi Semih Taş ise konuyla ilgili şunları söyledi: "Suyu sipariş ettik, geldiğinde raflara dizerken içinde bir cisim olduğunu fark ettik. Baktığımızda bunun bir fırça sapı olduğunu gördük. Ambalaj dahi açılmamışken böyle bir durumun yaşanması düşündürücü. Yetkililere bildirimde bulunduk. Gerekli incelemelerin yapılmasını bekliyoruz. İnsan sağlığı gerçekten bu kadar önemsiz mi?"

Yaşanan olayın ardından işçiler, ilgili firma ve yetkili mercilerden açıklama beklerken, suyun nasıl bu şekilde teslim edildiği ise merak konusu oldu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnceleme, Kütahya, 3-sayfa, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya'da Su Damacanasında Fırça Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:14 İsrail, Hamas’ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi İsrail, Hamas'ın esir takasını durdurma kararı sonrası orduya hazır olma talimatı verdi
23:30 Ege Denizi’nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi
09:17 Altında beklenen rekor gerçekleşti Altında beklenen rekor gerçekleşti
09:08 Tek cümlelik not düştüler Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı Tek cümlelik not düştüler! Sahadan çekilme olayına Beşiktaş da tepkisiz kalmadı
08:55 Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza Yangın faciasını fırsata çevirmeye çalışanlara 7.7 milyon TL ceza
08:54 Hadise’nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi Hadise'nin mimikleri kıskançlık iddialarına yol açtı: Melike Şahin ile kulis fotoğrafı geldi
08:52 Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi’yi de birbirine düşürdü Ülkeyi sallayan maç Acun Ilıcalı ve Icardi'yi de birbirine düşürdü
08:46 Abdullah Öcalan’ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak Abdullah Öcalan'ın yapacağı tarihi çağrının 4 adresi olacak
08:40 Cansu Canan Özgen’i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası Cansu Canan Özgen'i dolandıran kişiye hem hapis hem para cezası
08:31 Burak Özçivit’in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı Burak Özçivit'in Rusya tarzı sosyal medyayı salladı
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 05:16:58. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Su Damacanasında Fırça Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.