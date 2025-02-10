Kütahya'da Su Damacanasında Fırça Bulundu

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Kütahya'da Sırma su damacanasından fırça çıktı

KÜTAHYA - Kütahya'da bir fabrikada çalışan işçiler, sipariş ettikleri 'Sırma su' firmasına ait damacana suyun içinde beklenmedik bir cisimle karşılaştı. İşçiler, 19 litrelik suyu açmadan önce damacananın içinde yaklaşık 30 santimetre uzunluğunda bir fırça olduğunu fark etti. Olay karşısında şaşıran işçiler, durumu amirlerine bildirerek yetkililerden inceleme yapılmasını talep etti.

Fabrika işçilerinden Yaşar Bate, yaşanan olayla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Biz fabrikada çalışıyoruz. Sipariş verdiğimiz su geldiğinde içinde bir cisim fark ettik. Açılmamış suyun içinde ne olduğunu bile bilmiyoruz. Gerekli yerlerin inceleme yapmasını bekliyoruz. Damacananın içinde boya fırçası olduğunu düşünüyoruz ama bu fırçanın suyun içine nasıl girdiğini anlamış değiliz. Yetkililere durumu bildirdik, Sağlık Bakanlığı'na da ulaştık. Şu an geri dönüş bekliyoruz. İnsan sağlığı bu kadar basit olmamalı."

Bir diğer fabrika işçisi Semih Taş ise konuyla ilgili şunları söyledi: "Suyu sipariş ettik, geldiğinde raflara dizerken içinde bir cisim olduğunu fark ettik. Baktığımızda bunun bir fırça sapı olduğunu gördük. Ambalaj dahi açılmamışken böyle bir durumun yaşanması düşündürücü. Yetkililere bildirimde bulunduk. Gerekli incelemelerin yapılmasını bekliyoruz. İnsan sağlığı gerçekten bu kadar önemsiz mi?"

Yaşanan olayın ardından işçiler, ilgili firma ve yetkili mercilerden açıklama beklerken, suyun nasıl bu şekilde teslim edildiği ise merak konusu oldu.