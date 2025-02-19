Kütahya'da Taksi Durağı Tartışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kütahya'da Taksi Durağı Tartışmaları Devam Ediyor

Kütahya\'da Taksi Durağı Tartışmaları Devam Ediyor

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Algömlek Sokak'ta taksi durağı kurulmasına ilişkin iddialara cevap vererek, esnafın taleplerine dikkat ettiklerini ancak belirtilen bölgede durak yapılamayacağını ifade etti.

19.02.2025 20:57  Güncelleme: 21:01
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Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Algömlek Sokak'ta taksi durağı kurulmasına yönelik gündeme gelen iddialara ilişkin bir açıklama yaptı.

Başkan Kahveci, Alipaşa Mahallesi Uzun Sokak'ta faaliyet gösteren Zümrüt Taksi Durağı'ndaki beş taksi sahibinin, müşteri potansiyelinin düşük olması nedeniyle yeni bir çalışma alanı talebinde bulunduğunu belirtti. Belediye Encümeni'nin 2 Temmuz 2024 tarihli kararı doğrultusunda, Algömlek Sokak'ta beş taksinin çalışmasına ve iki taksi park cebinin tahsis edilmesine onay verildiği ifade edildi.

Kahveci, ilgili taksi işletmecilerinin 11 Şubat 2025 tarihinde CİMER ve sosyal medya üzerinden kendilerine taksi durağı verilmediği yönünde şikayetlerde bulunduğunu ifade etti. Belediye Encümeni'nin konuyu 13 Şubat 2025'te tekrar değerlendirdiğini vurgulayan Kahveci, bölgede uygun bir durak alanı bulunmadığı gerekçesiyle önceki kararın devamına karar verildiğini belirtti.

Başkan Kahveci, esnafın taleplerinin başından itibaren dikkate alındığını, ancak belirtilen bölgede durak yapılamayacağının kendileri tarafından bilindiğini ifade etti. Taksici esnafının dilerse bağlı bulundukları Zümrüt Taksi Durağı'na dönerek faaliyetlerine devam edebileceğini söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Taksi Durağı Tartışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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