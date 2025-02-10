Kütahya'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Tepkisi - Son Dakika
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Yerel

Kütahya'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Tepkisi

Ali İhsan Nazlı, Kütahya'daki zamların adaletsiz olduğunu ve fiyatların büyükşehirlere göre yüksek olduğunu belirtti.

10.02.2025 11:07
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Tüketici Etik Değerler Federasyonu Genel Başkanı Ali İhsan Nazlı, Kütahya'da toplu taşıma ücretlerine yapılan zamla ilgili açıklamalarda bulundu.

Nazlı, Kütahya'daki toplu taşıma fiyatlarının büyükşehirlerle kıyaslandığında daha yüksek olduğunu vurguladı. İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya ve Uşak'taki güncel toplu taşıma ücretlerine değinerek, Kütahya'da uygulanan zam oranının adaletsiz olduğunu ileri sürdü.

Nazlı, Kütahya zamla birlikte tam biletin 27 TL, üniversite öğrencisinin 19 TL, lise öğrencisinin 15 TL ve karekodlu biletin ise 32 TL yükseltildiğini dile getirdi. Ali İhsan Nazlı, Kütahya'daki toplu taşıma güzergahlarının büyükşehirlerdeki kadar uzun olmamasına rağmen fiyatların daha yüksek olduğunu ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Tepkisi - Son Dakika

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