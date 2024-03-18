Kütahya'da trafik kazaları kameralara yansıdı
KÜTAHYA - Kütahya'da 3 kişinin yaralandığı 2 ayrı trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesinde otomobil ile, motosikletli kurye çarpıştı. Kazada kurye yaralandı.
Aynı caddede ve aynı istikamette gece saatlerinde de üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Saniye saniye kaydedilen kazalar, 3 kişinin hafif şekilde yaralanmasıyla atlatıldı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahmine göre, Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde 2 saatlik periyotta kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Halkın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.
Kütahya'da 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala, kadın muhtar adayları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel düzenlenen yemekte bir araya geldi. Programda keyifli anlar geçiren kadın muhtar adayları, kadın dayanışması adına önemli mesajlar verdi. Birbirlerine başarılar dileyen adaylar, Kütahya'yı yüceltmek için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.
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