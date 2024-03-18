Kütahya'da trafik kazaları kameralara yansıdı - Son Dakika
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Yerel

Kütahya'da trafik kazaları kameralara yansıdı

Kütahya'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesinde bir otomobil ile motosikletli kurye çarpıştı ve kurye yaralandı. Aynı caddede gece saatlerinde ise üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet bir otomobile çarptı ve motosikletteki 2 kişi yaralandı. Her iki kaza da 3 kişinin hafif şekilde yaralanmasıyla atlatıldı.

18.03.2024 22:46
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Kütahya'da trafik kazaları kameralara yansıdı

KÜTAHYA - Kütahya'da 3 kişinin yaralandığı 2 ayrı trafik kazası, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Evliya Çelebi Mahallesi Hasan Polatkan Caddesinde otomobil ile, motosikletli kurye çarpıştı. Kazada kurye yaralandı.

Aynı caddede ve aynı istikamette gece saatlerinde de üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Saniye saniye kaydedilen kazalar, 3 kişinin hafif şekilde yaralanmasıyla atlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya'da trafik kazaları kameralara yansıdı - Son Dakika

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