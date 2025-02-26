Kütahya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Otomobil takla attı: 4 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Tavşanlı Emet kara yolunda meydana geldi. Emet'ten Tavşanlı istikametine seyir halinde olan O.Ü. idaresindeki 35 GG 672 plakalı otomobil, Tavşanlı'ya yaklaşık 5 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla attı. Kazada otomobil sürücüsü O.Ü. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan R.G., E.I. ve M.İ. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Otomobili kullanan kişinin ve yaralananların iş arkadaşları olduğu, kazanın işe gitmek için yola çıktıkları sırada meydana geldiği öğrenildi.