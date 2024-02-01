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Kütahya'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı - Son Dakika
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Yerel

Kütahya'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda gözaltına alınan şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda metamfetamin, esrar, sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi.

01.02.2024 08:08
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Kütahya'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı

KÜTAHYA - Kütahya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Y.Y. isimli şahsa yönelik başlatılan çalışmalarda 3 ayrı ara yakalama yapıldı. Yapılan yakalamalardan, 1,57 gram metamfetamin, şahsa ait ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda ise, 3,43 gram metamfetamin, 2,82 gram esrar, 157 adet sentetik ecza, 2 adet payp ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kütahya\'da uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Kaynak: İHA

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