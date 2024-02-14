Kütahya\'da Yardıma Muhtaç İnsanlara Destek

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yaptığı çalışmalarla yardıma muhtaç insanların yanında olan, öğrenciler için burs toplayıp her daim onların yanında olan Mehmet Özdemir Cumartesi günleri kurulan halk pazarında, pazarcı esnafın elinde kalan ürünleri toplayarak ihtiyacı olan insanlara ve Müftülüğe bağlı Kur'an Kursları'na teslim ediyor.
Mehmet Özdemir Cumartesi günleri ikindi namazı sonrasında Pazar arabası ile çıkarak pazarcı esnafını tek tek dolaşıp pazarcıların ellerinde kalan meyve sebzeleri topluyor. Sonrasında işyeri önünde topladığı ürünleri ayırarak poşetleyip ihtiyacı olan vatandaşlara ve Kur'an Kursuna teslim ediyor.
5 yıldan bu yana Akşam Ezanından 1 saat önceden ve yarım saat sonrasında pazarcı esnafından sebze ve meyve topladığını kaydeden Mehmet Özdemir, "10 ailemiz var, 130 civarında Kur'an Kursu talebemiz var. Elimizden geldiği kadar esnafın elinde kalan malzemeleri Allah bize nasip ediyor topluyoruz. Allah razı olsun esnaflarımız bizlere alıştı. Yıllardır bize sahip çıkıyor. Dünyalık hiçbir beklentimiz yok" dedi.
5 yıldır ancak yatsı namazı sonrasında eve gidebildiğini de vurgulayan Özdemir, "Yardımcı olduğumuz aileler karanlık çöktüğünde buraya geliyorlar. Biz bunları kimsenin görmesini istemiyoruz. O yüzden o saate kadar bekliyoruz. Siyah torbalarla bilinmesin diye o saatlerde ailelerimizi evlerine gönderiyoruz. Allah'a şükür onlar da memnun oluyorlar. Kendi çapımızda hizmet ettiğimize inanıyoruz. Bizleri görüp de Pazar yerinden malzeme toplayıp yardım etmek isteyen insanlara vesile oluyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun İnşallah" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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