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Kütahya'da yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı

KÜTAHYA - 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından Kütahya'nın yeni belediye meclis üyeleri, CHP'li Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantı öncesinde belediye binası önünde, Kütahyalı vatandaşların da katılımıyla, Kütahya Belediye Meclisi açılış programı düzenlendi. Programda yeni dönemin hayırlı olması için kurban kesildi ve dua edildi. Yeni dönemin ilk belediye meclis toplantısı, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı. İlk toplantıya 10 MHP'li Belediye Meclis üyesi katılmadı.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, "Bildiğiniz gibi belediye meclis üyelerimizin dağılımında 16 AK Parti'den, 11 Cumhuriyet Halk Partisi'nden, 10 meclis üyemiz de Milliyetçi Hareket Partisi'nden olacak şekilde Kütahya'mıza hizmet etme hakkını milletimizden emanet olarak almıştır. Öncelikle bu onurlu görevde birlikte çalışacak olmaktan gurur duyacağım. Tüm meclis üyesi arkadaşlarımı tek tek canı gönülden tebrik ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum. Gelin Kütahya'ya birlikte değer katalım, birlikte yol alalım. Bundan sonraki iyi çalışmalarımızda hepimize başarılar diliyorum. 37 meclis üyesi arkadaşımızın tamamı kendi listemizden seçilmiş gibi değerli görülecek ve her türlü kararda saygıyla hareket etmenin mutluluğunu birlikte yaşayacağız. Çünkü bu konu demokrasinin gereği olduğu gibi bizden hizmet bekleyen Kütahyalı hemşehrilerimizin de arzusudur. Milletin emanetini alıp bu emanete sahip çıkarak beş yıllık görev dönemimiz sonunda alnımızın akıyla bu görevi başkasına devretmek ya da aynı şekilde tevdi edilmesi halinde bir kez daha emaneti alarak millete hizmet etmek yaşanabilecek en büyük onurlardan birisi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bu arada, Kütahya Belediye Başkan Yardımcılığı görevine CHP Belediye Meclis üyeleri Kemal Ekici, Haşim Ertekin ve Gülperi Uyanık getirildi.