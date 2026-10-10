Kütahya Gediz'de Sakal-ı Şerif ve Saç-ı Şerif, Ulu Camii'de ziyarete sunuldu - Son Dakika
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Kütahya Gediz'de Sakal-ı Şerif ve Saç-ı Şerif, Ulu Camii'de ziyarete sunuldu

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Kütahya Gediz\'de Sakal-ı Şerif ve Saç-ı Şerif, Ulu Camii\'de ziyarete sunuldu
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, İlçe Müftülüğünün talebiyle Ankara'dan getirilen Sakal-ı Şerif, Saç-ı Şerif ve diğer kutsal emanetler Gediz Ulu Camii'nde ziyarete açıldı. Cuma namazının ardından kutsal emanetleri görmek isteyen yüzlerce vatandaş camide yoğunluk oluşturdu.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Müftülük kanalıyla getirilen kutsal emanetler vatandaşların ziyaretine açıldı. Bugün sabah saatlerinden itibaren Gediz Ulu Camii'nde sergilenmeye başlayan kutsal emanetler, ilçe halkında büyük bir heyecan ve manevi coşku oluşturdu.

Gediz İlçe Müftülüğünün talebi üzerine Ankara'dan özel olarak getirilen Sakal-ı Şerif, Peygamber Efendimiz'in Saç-ı Şerifi ve diğer kutsal emanetler, Ulu Camii içerisinde hazırlanan özel alanda sergilenmeye başlandı. Ziyaret sırasında cami görevlileri sergilenen emanetler hakkında vatandaşlara birebir bilgilendirmede bulunarak tarihi ve manevi önemlerini anlattı.

Sabah saatlerinde başlayan ziyaretler, vuma namazının eda edilmesinin ardından zirveye ulaştı. Namaz sonrasında kutsal emanetleri yakından görmek, dualar etmek ve bu manevi iklimi yaşamak isteyen yüzlerce vatandaş Ulu Camii'nde büyük bir yoğunluk oluşturdu. Kutsal emanetleri gören vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kütahya Gediz'de Sakal-ı Şerif ve Saç-ı Şerif, Ulu Camii'de ziyarete sunuldu - Son Dakika
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