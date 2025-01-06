Kütahya Hastanesi\'nde Maaş Protestosu

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Kütahya Şehir Hastanesi'nde taşeron firma çalışanları, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle protesto düzenledi. İşletmeciliğini Güriş firmasının yaptığı hastanenin yemekhanesinde çalışan yaklaşık 150 işçi, 2 aydır maaş alamadıklarını belirterek alkışlı eylem yaptı.

Eylem sırasında işçiler, hastanedeki görevlerini bırakıp topluca bir süre protestolarını sürdürdü. Polis ekipleri, güvenlik tedbirleri alırken zaman zaman gerginlik yaşandı.

Hastanenin yemekhane işçileri, yaşadıkları durumu şu sözlerle dile getirdi: "Bizler yaklaşık 15 aydır burada çalışıyoruz. Ancak 2 aydır maaşlarımızı alamıyoruz. Euroclean şirketi, bağlı bulunduğumuz Degsan firmasına 6 aydır ödeme yapmıyor. Buna rağmen Degsan, bir süre maaşlarımızı ödemeye devam etti, ancak artık bu da mümkün olmadı. Degsan'ın da dayanacak gücü kalmadı. Problem Euroclean firmasında. Yetkililerin, özellikle hastane yönetiminin, Sağlık İl Müdürlüğü'nün ve bakanlığın bu duruma müdahale etmesini istiyoruz."

İşçiler, taleplerinin karşılanmasını beklerken, eylemlerini bir süre sonra sonlandırdı. - KÜTAHYA