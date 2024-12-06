Kütahya Kadın Meclisi'nin Yeni Başkanı Binnur Pektaş Oldu - Son Dakika
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Kütahya Kadın Meclisi'nin Yeni Başkanı Binnur Pektaş Oldu

Kütahya Kadın Meclisi\'nin Yeni Başkanı Binnur Pektaş Oldu

Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin yeni başkanı olarak Binnur Pektaş seçildi. Seçim, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla gerçekleştirildi ve 101 kadın meclis üyesi oy kullandı.

06.12.2024 09:37  Güncelleme: 09:38
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Kütahya Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin yeni başkanı, yapılan seçimle belirlendi. Seçim, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin katılımıyla, Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu tarafından düzenlenen etkinlikte, 101 kadın meclis üyesi oy kullandı. Üç adayın yarıştığı seçimde, Binnur Pektaş Kadın Meclisi'nin yeni başkanı olarak seçildi.

Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, seçim sonrası yaptığı konuşmada kadınların toplumsal hayattaki önemine değindi. Başkan Kahveci, "Kadınlar, toplumumuzun en güçlü yapı taşlarından biridir. Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin, şehrimizde kadınların sesini daha gür duyuracağına ve sosyal hayata değer katacağına inanıyorum. Seçilen başkanımız ve yönetim kurulumuza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni başkan Binnur Pektaş ve yönetim kurulunun, Kütahya'daki kadınların sorunlarına çözüm üretmek ve daha güçlü bir dayanışma ortamı oluşturmak için çalışmalarına kısa sürede başlaması bekleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kütahya Kadın Meclisi'nin Yeni Başkanı Binnur Pektaş Oldu - Son Dakika

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