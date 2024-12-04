Kütahya Orman Müdürlüğü 2024 Planlarını Değerlendirdi

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Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünün (OBM) 2024 yılı faaliyetlerinin değerlendirildiği aralık ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil başkanlığında Kütahya Orman İşletme Müdürlüğünde yapılan toplantıya Bölge Müdür Yardımcıları Savaş Ünle, Taner Nişancı, şube ve işletme müdürleri katıldı.

Toplantıda tüm şube müdürleri 2024 yılı programları ve gerçekleşmeleri ile yıl sonu hedefleri hakkında sunum yaptılar. Şube müdürleri ve işletme müdürleri ile bundan sonra yapılacak planlamalar konusunda değerlendirmeler yapıldı.

Bölge Müdürlüğü olarak Aralık ayı sonuna kadar belirledikleri hedeflere ulaşmaları gerektiğini söyleyen Bölge Müdürü Erdal Dingil, "Tasarruf tedbirlerine uyarak personelimiz ile birlikte daha verimli çalışacağız" dedi. - KÜTAHYA