Kütahya OSB'den Orman Müdürüne Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya OSB'den Orman Müdürüne Ziyaret

Kütahya OSB\'den Orman Müdürüne Ziyaret
17.06.2026 10:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya OSB Yönetimi, yeni Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu üyeleri, Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan Yusuf Karartı'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarete Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Başkan Vekili Ali Alper Olgun, Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Ölçer, M. Zeyit Damar, Ahmet Tava ve Fatih Karabulut ile Bölge Müdürü Tunahan Ergin katıldı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Kütahya'nın sanayi ve ormancılık alanındaki potansiyeli ele alınırken, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir kalkınma çalışmaları ile kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerinde duruldu. Taraflar, sanayi ve doğal kaynakların korunması arasında kurulacak dengeli iş birliklerinin kentin gelişimine önemli katkılar sağlayacağına dikkat çekti.

Ziyarette konuşan Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yusuf Karartı'ya yeni görevinde başarılar dileyerek hayırlı olsun temennilerini iletti. Karartı'nın bilgi ve tecrübesiyle Kütahya ormancılığına önemli katkılar sunacağına inandıklarını ifade etti.

Ziyaret sonunda Başkan Tolga Eskioğlu tarafından, Kütahya'nın köklü kültürel mirasını yansıtan çini tabak Yusuf Karartı'ya hediye edildi. Orman Bölge Müdürü Karartı ise nazik ziyaretlerinden dolayı Kütahya OSB yönetimine teşekkür ederek, kamu kurumları ile sanayi kuruluşları arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam etmesinin önemine vurgu yaptı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Kütahya, Kültür, Yaşam, Yerel, OSB, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya OSB'den Orman Müdürüne Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması Yüzde 49’luk ortaklık gündemde Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması! Yüzde 49'luk ortaklık gündemde
Türkiye’nin 121 yıllık çay devi iflas etti Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti
Trump’tan İran’a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak Trump'tan İran'a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı İşte sözleşmesindeki özel madde Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

10:35
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
10:34
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay 500 bin TL’lik transfer MASAK raporuna yansıdı
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:04
Özel’in ekibinden kurultay hamlesi İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 13:35:34. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya OSB'den Orman Müdürüne Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.