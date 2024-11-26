Kütahya OSB Öğretmenler Günü’nü Kutladı - Son Dakika
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Kütahya OSB Öğretmenler Günü’nü Kutladı

Kütahya OSB Öğretmenler Günü’nü Kutladı

Kütahya OSB, öğretmenler günü etkinliğinde öğretmenlere teşekkür etti ve öğrenciler gösteri yaptı.

26.11.2024 10:49
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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi, TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin Öğretmenler Günü'nü özel bir etkinlikle kutladı.

TOBB Kütahya OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından okul öğrencileri, anlamlı konuşmalar ve oratoryo gösterileri gerçekleştirdi.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eeskioğlu, günün anlam ve önemine dair bir konuşma yaparak, "Öğretmenlerimiz, sanayimizin ve ülkemizin geleceğini şekillendiren bireyleri yetiştiriyor. Sizler, her bir öğrencinin yaşamına dokunan birer ışık kaynağısınız. Emeğiniz için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında, Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu tarafından Okul Müdürü Ali Kesgin'e bir çiçek takdim edildi. Program, öğretmenler ve davetlilerin bir arada pasta kesmesiyle sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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