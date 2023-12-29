Kütahya OSB Personelleri Yeni Yılı Kutladı

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi OSB) Müdürlüğü personelleri, Bölge Müdürü Tunahan Ergin'in öncülüğünde gerçekleşen özel bir toplantıda yeni yılı kutlamak için bir araya geldi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Bölge Müdürü Tunahan Ergin, personelin yeni yılını kutlayarak, önceki yılın başarılarına vurgu yaptı ve personelin özverili çalışmaları için teşekkürlerini iletti. Yeni yılın getireceği fırsatları ve hedefleri birlikte ele alma ve başarma arzusunu vurgulayarak, iş birliğinin önemini vurguladı.

Bölge Müdürü Tunahan Ergin'in konuşmalarının ardından, personellere yılbaşı hediyeleri takdim edildi.

Toplantının son bölümünde, Aralık ayında doğan personellerin doğum günleri kutlandı. Bu özel günlerde pasta kesilerek ve tebriklerle birlikte çalışanlar arasında bir dostluk ve iş birliği havası oluşturuldu.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü personelleri, bu anlamlı buluşmadan ayrılarak, birlikte geçirilen keyifli zamanların ve iş birliğinin değerini bir kez daha anlama fırsatıbuldular. - KÜTAHYA