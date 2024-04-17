Kütahya OSB ve AFAD İşbirliğiyle Arama Kurtarma Ekibi Eğitimlerini Sürdürüyor

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Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ve AFAD, acil durum ve doğal afetlerde etkin müdahale için işbirliği yapmaya devam ediyor. Kütahya OSB Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD'ın uzmanlarından aldığı eğitimlerle donanımlarını artırıyor.

Son olarak gerçekleşen eğitim programında, Kütahya OSB Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD binasında yetkililerden arama ve kurtarma teknikleri konusunda eğitim aldı. Doğal afetlerde etkin ve hızlı müdahale için kritik önem taşıyan bu eğitimler, ekibin afet anında görev alabilme kabiliyetini artırıyor.

Eğitim sürecinde, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan çeşitli ekipmanlar tanıtıldı ve uygulamalı olarak kullanıldı. Ekibin aldığı 6 günlük ilk eğitim programının ardından, devam edecek eğitimlerle birlikte, Kütahya OSB Arama ve Kurtarma Ekibi, sahip olduğu bilgi ve becerilerle her türlü doğal afet anında etkin bir şekilde görev alabilecek donanıma sahip olacak.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ve AFAD arasındaki bu işbirliği, bölgedeki acil durum müdahale kapasitesini artırırken, aynı zamanda toplumun güvenliği ve refahı için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yapılan bu işbirliği, acil durum ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın yanı sıra hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale etmekte önemli bir rol oynamaktadır. Benzer işbirliklerinin yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi, ülke genelinde afet risklerine karşı daha güçlü bir hazırlık sağlayacak. - KÜTAHYA