Kütahya OSB ve AFAD İşbirliğiyle Arama Kurtarma Ekibi Eğitimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya OSB ve AFAD İşbirliğiyle Arama Kurtarma Ekibi Eğitimlerini Sürdürüyor

Kütahya OSB ve AFAD İşbirliğiyle Arama Kurtarma Ekibi Eğitimlerini Sürdürüyor

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ve AFAD, acil durum ve doğal afetlerde etkin müdahale için işbirliği yapmaya devam ediyor. Kütahya OSB Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD'ın uzmanlarından aldığı eğitimlerle donanımlarını artırıyor. Son olarak gerçekleşen eğitim programında, Kütahya OSB Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD binasında yetkililerden arama ve kurtarma teknikleri konusunda eğitim aldı. Eğitim sürecinde, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan çeşitli ekipmanlar tanıtıldı ve uygulamalı olarak kullanıldı. Kütahya OSB Arama ve Kurtarma Ekibi, sahip olduğu bilgi ve becerilerle her türlü doğal afet anında etkin bir şekilde görev alabilecek donanıma sahip olacak. Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ve AFAD arasındaki bu işbirliği, bölgedeki acil durum müdahale kapasitesini artırırken, aynı zamanda toplumun güvenliği ve refahı için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Benzer işbirliklerinin yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi, ülke genelinde afet risklerine karşı daha güçlü bir hazırlık sağlayacak.

17.04.2024 08:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ve AFAD, acil durum ve doğal afetlerde etkin müdahale için işbirliği yapmaya devam ediyor. Kütahya OSB Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD'ın uzmanlarından aldığı eğitimlerle donanımlarını artırıyor.

Son olarak gerçekleşen eğitim programında, Kütahya OSB Arama ve Kurtarma Ekibi, AFAD binasında yetkililerden arama ve kurtarma teknikleri konusunda eğitim aldı. Doğal afetlerde etkin ve hızlı müdahale için kritik önem taşıyan bu eğitimler, ekibin afet anında görev alabilme kabiliyetini artırıyor.

Eğitim sürecinde, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan çeşitli ekipmanlar tanıtıldı ve uygulamalı olarak kullanıldı. Ekibin aldığı 6 günlük ilk eğitim programının ardından, devam edecek eğitimlerle birlikte, Kütahya OSB Arama ve Kurtarma Ekibi, sahip olduğu bilgi ve becerilerle her türlü doğal afet anında etkin bir şekilde görev alabilecek donanıma sahip olacak.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ve AFAD arasındaki bu işbirliği, bölgedeki acil durum müdahale kapasitesini artırırken, aynı zamanda toplumun güvenliği ve refahı için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yapılan bu işbirliği, acil durum ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olmanın yanı sıra hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale etmekte önemli bir rol oynamaktadır. Benzer işbirliklerinin yaygınlaştırılması ve güçlendirilmesi, ülke genelinde afet risklerine karşı daha güçlü bir hazırlık sağlayacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Organize Sanayi Bölgesi, Kütahya, AFAD, OSB, Acil Durum, Doğal Afetler, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya OSB ve AFAD İşbirliğiyle Arama Kurtarma Ekibi Eğitimlerini Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik’e açık açık soruldu: Kabine’de değişim olacak mı Akıllardaki soru MYK sonrası Ömer Çelik'e açık açık soruldu: Kabine'de değişim olacak mı?
17:21 Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebini mahkeme heyeti reddetti
17:01 Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan özür diledi Istakoz paylaşımıyla tepki çeken Şebnem Bursalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi
15:25 Son 75 yılın en şiddetli yağışı BAE’de 1, Umman’da 20 kişi hayatını kaybetti Son 75 yılın en şiddetli yağışı! BAE'de 1, Umman'da 20 kişi hayatını kaybetti
18:46 Juventus’tan Kenan’a yeni sözleşme Milli yıldız servet kazanacak Juventus'tan Kenan'a yeni sözleşme! Milli yıldız servet kazanacak
18:03 Olympiakos maçına geri sayım başladı İsmail Kartal’dan Djiku’nun sağlık durumu hakkında açıklama Olympiakos maçına geri sayım başladı! İsmail Kartal'dan Djiku'nun sağlık durumu hakkında açıklama
17:36 Malatya Belediye Başkanı Sami Er’den eski başkana borç tepkisi Malatya Belediye Başkanı Sami Er'den eski başkana borç tepkisi
16:07 Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi Zimmetine 5 milyon geçiren banka müdürü hakkında karar verildi
16:01 İsrail, Gazze’ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti İsrail, Gazze'ye düzenlediği roket saldırısında embriyo merkezini hedef alarak 5 bin doğmamış çocuğu yok etti
15:51 Banka hesabını bile göstermiş Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif Banka hesabını bile göstermiş! Ünlü futbolcudan TikTok kullanıcısına 5 milyonluk ahlaksız teklif
15:34 Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak Hastane randevularına gitmeyenler için yeni önlemler yolda! 15 gün tüm branşlara randevu kapanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2024 20:24:17. #1.11#
SON DAKİKA: Kütahya OSB ve AFAD İşbirliğiyle Arama Kurtarma Ekibi Eğitimlerini Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement