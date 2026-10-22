Kütahya OSB ve DPÜ iş birliğinde öğrencilere kariyer planlama semineri verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya OSB ve DPÜ iş birliğinde öğrencilere kariyer planlama semineri verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya OSB ve DPÜ iş birliğinde öğrencilere kariyer planlama semineri verildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya OSB ile DPÜ arasındaki protokol kapsamında öğrencilere kişisel farkındalık ve kariyer planlaması semineri düzenlendi. Kütahya OSB Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki programda eğitmen Ayşe Görücü, öğrencilere güçlü yönlerini keşfetme ve hedef odaklı düşünmeyi anlattı.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) arasında imzalanan sanayi-üniversite iş birliği protokolü kapsamında, öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik eğitim faaliyetleri sürüyor.

Kütahya OSB Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere eğitmen Ayşe Görücü katıldı. Üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Görücü, kişisel farkındalık ve kariyer planlaması konusunda değerlendirmelerde bulundu. Seminerde, bireylerin kendilerini tanımalarının ve sahip oldukları yeteneklerin farkına varmalarının kariyer yolculuklarındaki önemine dikkat çekildi. Öğrencilerin güçlü yönlerini keşfetmeleri, bireysel potansiyellerini doğru değerlendirmeleri ve hedeflerine ulaşmak için izleyebilecekleri yollar üzerinde duruldu.

Programda ayrıca fikirlerin somut projelere ve hedeflere dönüştürülmesi, özgüvenin geliştirilmesi ve hedef odaklı düşünme konuları ele alındı. Öğrencilerin kendi becerilerini tanımalarının, mesleki yaşamlarında karşılaşabilecekleri fırsatları değerlendirmeleri ve zorluklara çözüm üretmeleri açısından önemli olduğu vurgulandı.

Öğrencilerin iş hayatına hazırlanmaları hedefleniyor

Seminerde, iş hayatına hazırlanırken yalnızca akademik bilginin yeterli olmadığına da dikkat çekildi. Kişisel farkındalık, girişimci bakış açısı ve problem çözme becerilerinin mesleki gelişimdeki rolü üzerinde duruldu.

Katılımcılara kariyer hedeflerini belirleme, kendi potansiyellerini keşfetme ve fikirlerini hayata geçirme konusunda farklı bakış açıları sunan programın, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sağlaması amaçlandı.

Kütahya OSB Müdürlüğü, sanayi ile üniversite arasındaki etkileşimi güçlendirmek ve gençlerin iş dünyasına daha donanımlı bireyler olarak hazırlanmasını desteklemek amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Kaynak: İHA
KonferansKütahyaGüncelEğitimYerelOSBSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Araç sahiplerine müjde İkinci indirim de pompaya yansıdı Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı
250 bin liralık meme estetiği sonrası sorun yaşadığını söyleyen kadın: Psikolojim bozuldu 250 bin liralık meme estetiği sonrası sorun yaşadığını söyleyen kadın: Psikolojim bozuldu
Komşuda kızıl bayraklar yükseldi Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı
Piyasalar faiz kararını bekliyor Ekonomistler aynı görüşte birleşti Piyasalar faiz kararını bekliyor! Ekonomistler aynı görüşte birleşti
Türkiye’den çekiliyor mu JPMorgan son noktayı koydu Türkiye'den çekiliyor mu? JPMorgan son noktayı koydu
Ankara’da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı
10:27
Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi İşte Türkiye’nin yeri
Galatasaray kazandı, ülke puanı yükseldi! İşte Türkiye’nin yeri
10:21
Kimse bunu beklemiyordu Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
Kimse bunu beklemiyordu! Altın fiyatlarında kritik eşik kırıldı
10:10
Göğsümüz kabardı Arda Güler’i ayakta alkışladılar
Göğsümüz kabardı! Arda Güler’i ayakta alkışladılar
09:59
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
Eski AK Parti milletvekili ve eski Başbakan danışmanı Ertan Aydın fon soruşturmasında gözaltına alındı
09:28
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
Fon soruşturmasında 5 kişi daha gözaltına alındı
09:24
TOKİ’den 61 ilde büyük arsa satışı Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
TOKİ'den 61 ilde büyük arsa satışı! Fiyatlar 400 bin liradan başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 10:43:44. #.0.2#
SON DAKİKA: Kütahya OSB ve DPÜ iş birliğinde öğrencilere kariyer planlama semineri verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei