Kütahya OSB yönetimi, yeni İl Emniyet Müdürü Tandoğan\'ı makamında ziyaret etti

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Arif Hakan Tandoğan'ı makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu başkanlığındaki heyet, İl Emniyet Müdürü Arif Hakan Tandoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarete Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Alper Olgun, yönetim kurulu üyeleri M. Zeyit Damar, Fatih Karabulut ve Ahmet Tava ile Bölge Müdürü Tunahan Ergin katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Kütahya'nın genel güvenliği, sanayi bölgelerinde güvenliğin sağlanmasının önemi ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Sanayi bölgelerindeki güvenlik uygulamaları ve kamu kurumları arasındaki koordinasyonun öneminin de ele alındığı ziyarette, iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik iyi niyet mesajları verildi.

Ziyaretin anısına Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu tarafından İl Emniyet Müdürü Arif Hakan Tandoğan'a, kentin köklü çini sanatını yansıtan özel tasarım bir çini tabak takdim edildi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.