Kütahya Ulu Cami\'de Sabah Namazı Buluşması

Yerel

Kütahya Ulu Cami'deki 'sabah namazı buluşması'na Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen de katıldı.

Kütahya İl Müftülüğü'nün organizasyonu ile 'sabah namazı buluşması' düzenlendi. Tarihi Ulu Cami'de yoğun bir katılımla sabah namazı kılındı, tesbihat yapıldı, sohbet ve toplu dua edildi.

Camide son olarak Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, Kur'an ve sünnetten hareket ederek insan ilişkileri, yaşam tarzları, hayat prensipleri ve sorumlulukları üzerine bir sohbet gerçekleştirdi.

İşliyen'in yaklaşık 20 dakika süren sohbeti ilgiyle takip edildi. Cami çıkışında cemaate Kütahya İl Müftülüğü tarafından çorba ikram edildi. - KÜTAHYA