Kütahya Vakfı 25 Yıldır İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

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Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı, 25 yıldır ihtiyaç sahiplerinin, mağdur ve çaresiz insanların imdadına yetişiyor, ihtiyaçlarını karşılamalarına destek oluyor. Vakıf, 60 üniversite öğrencisine karşılıksız burs veriyor.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı Gazeteci-Yazar İhsan Tunçoğlu, yaptığı açıklamada, "Yıllardan beri 12 ay aktif olarak çalışan ve geniş bir alanda yardım-destek kapsamı olan Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Ramazan ayı dolaysıyla, ihtiyaç sahibi 300 aileye erzak çeklerini ulaştırdı. Her gün 600 vatandaşımıza sıcak yemek vererek önemli hizmeti yerine getiren 'Meydan Aşevine' bakliyat, yağ, şeker gibi gibi gıda yardımları yaparak sıcak yemek alan vatandaşlarımıza ve Meydan Aşevine katkı sağlamakla muhtaç vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtılmasında pay sahibi olmakla memnuniyet duyuyoruz.

Bu yardımlarımıza ek olarak; Meydan Aşevinden yemek alan ihtiyaç sahiplerine zaman zaman irmik helvası, aşure gibi tatlı ikramında bulunuyoruz" dedi.

Yıl boyunca yapılan faaliyetler

Başkan İhsan Tunçoğlu, yıl boyuncu yapılan faaliyetler hakkında bilgiler verdi. Tunçoğlu, "Vakıf olarak her yıl bin aileye erzak çekleri dağıtımı yaparak, onların sadece mübarek ramazan ayında değil 12 ay rahat davranmalarına bir nebze de olsa katkıda bulunmaya çalıştık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yılın 12 ayında erzak çeki veriyoruz. Bilindiği gibi, vakfımız 'en başarılı sivil toplum kuruluşu' ödülünü aldı. Vakıf olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere giyecek, ayakkabı ve ders malzemeleri yardımlarında bulunuyor, okullara teknik ve eğitim desteklerimize devam ediyoruz. 25 Yıldan beri ilimizdeki başarılı ancak dar gelirli aile çocuklarına burs veren 'ilk ve tek özel Vakıf' olarak kayıtlara geçen vakfımızın burslarıyla, bu güne kadar doktor, mühendis hukukçu, öğretmen gibi meslek sahibi olan öğrencilerimizin mezun olduktan sonra vakfımıza gelerek teşekkür etmeleri, memnuniyetlerini bildirmeleri bize huzur ve mutluluk veriyor. Vakfımızın Yönetim Kurulu öz kaynaklarımızla, Vakıf Bayanlar Kurulu ise kendi aralarında etkinliklerden sağladığı gelirle bu yıl; dar gelirli ailelerin 100 orta ve lise öğrencisine kışlık kaban ve bot yardımı yanı sıra yeni sezona girdiğimiz şu günlerde; spor ayakkabıları alarak onların sevinçlerine ortak olmanın huzuru ve kıvancı içindeyiz. Kütahya Engelli ve Sakatlar Derneği, Altı Nokta Körler Derneği mensuplarından ihtiyaç sahibi öğrencilere ve İhtiyaç sahibi engelli gençlerin yuva kurmalarına da baktı destek yanı sıra ev eşyaları, engelli araçları satın alarak destek sağlamaya devam ediyoruz. Çocuk Esirgeme Yuvaları ve Huzurevi sakinlerine şefkat eli ve ziyaretler yapılıyor. Vakıf olarak dışarıdan yardım toplamıyoruz. Öz kaynaklarımızı rasyonel, katılımcı, şeffaf, tasarrufa önem veren bir anlayışla ve ayrıca Vakıf Yönetim Kurulu ve Vakıf Bayanlar Kurulu üyelerimizin katkıları ve bağışları ile yapıyoruz" şeklinde konuştu. - KÜTAHYA