Kütahya Vakfı'ndan Gaziler Derneği'ne Ziyaret - Son Dakika
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Kütahya Vakfı'ndan Gaziler Derneği'ne Ziyaret

Kütahya Vakfı\'ndan Gaziler Derneği\'ne Ziyaret

Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı, Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

27.09.2024 11:11
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Kütahya'nın en aktif ve en başarılı vakfı seçilen Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu, Türkiye Muharip Gaziler Derneğine kutlama ziyaretinde bulundu.

Vakıf Başkanı Gazeteci-Yazar İhsan Tunçoğlu, Yönetim Kurulu üyeleri ile ayrıca Gazeteci-Köşe yazarı ve Tv Programcısı Yusuf Koç, Araştırmacı-Yazar Ali Günhan'dan oluşan heyet adına; yapılan tebrik ziyareti hakkında Başkan İhsan Tunçoğlu şu görüşlere yer verdi: "Bilindiği gibi 19 eylül 2021 de Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından mareşal ve gazi ve ünvanının verilmesinin 103. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Biz de heyet olarak Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şaban Başoğul kardeşimize Gaziler Günü dolaysıyla kutlama ziyaretinde bulunduk. Tüm Kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, sağlık ve esenlik diliyoruz. Vakıf Yönetim Kurulu olarak, kendilerine desteğimiz her zaman devam edecektir. Heyetimize gösterdikleri yakın ve candan ev sahipliği ve misafirperverliklerinden dolayı şahsım ve heyetimiz adına teşekkürlerimi ifade ediyorum." - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Sivil Toplum, Türkiye, Yerel, Yaşam, Vakıf, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya Vakfı'ndan Gaziler Derneği'ne Ziyaret - Son Dakika

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