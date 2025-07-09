Kütahya Valisi Işın, Muhtarlarla İstişare Toplantısı Düzenledi

Kütahya Valisi Musa Işın'ın başkanlığında, Domaniç ilçesinde muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı, Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, il protokolü, kurum müdürleri ve 31 köy ile 8 mahalleyi temsilen muhtarlar katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Musa Işın, düzenli olarak gerçekleştirilen bu buluşmaların amacının, muhtarların talep ve önerilerini yerinde dinlemek, ihtiyaçları tespit ederek çözüme kavuşturmak olduğunu ifade etti. "Muhtarlarımız bizim sahadaki gözümüz, kulağımızdır. Mahallelerde ve köylerde karşılaşılan sorunları doğrudan sizlerden dinlemek bizim için çok kıymetli," diyen Vali Işın, muhtarlarla kurulan iletişimin güçlü hizmetlerin temelini oluşturduğunu belirtti.

Köy yaşamının önemine dikkat çeken Vali Işın, "Köy hayatı doğallığın, samimiyetin ve paylaşmanın merkezidir. Köydeki komşuluk, dostluk, misafirperverlik şehirde bulunmaz. Bu nedenle köylerimizi yaşatmalı, terk etmemeliyiz. Her vatandaşımızın köyle bağı olmalı ve köy yaşamı korunmalıdır" dedi.

Köylerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurgulayan Vali Işın, yol, su, elektrik, sağlık ve iletişim gibi hizmetlerin eksiksiz sunulması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Işın, "Amacımız, hiçbir köyümüzde temel ihtiyaçların eksik kalmamasıdır" diyerek kamu yatırımlarının artarak devam ettiğini kaydetti.

Domaniç'e yapılan yatırımlara da değinen Vali Işın, yalnızca 2025 yılı içerisinde ilçeye 216 milyon TL yatırım ödeneği aktarıldığını açıkladı. Bu rakama ürün destekleri, teşvikler ve diğer kalemlerin dahil olmadığını ifade etti.

Devletin vatandaş odaklı hizmet anlayışını vurgulayan Vali Işın, "Hiçbir vatandaşımız sokakta kalmayacak, hiçbir vatandaşımız 'sağlık hizmetine erişemiyorum' demeyecek" sözleriyle, sağlık alanında büyük ilerlemeler kaydedildiğini ve modern sağlık tesislerinin hizmete sunulduğunu belirtti.

Konuşmasının sonunda orman yangınlarına da dikkat çeken Vali Musa Işın, "Kütahya'mızın ve Domaniç'in en büyük serveti ormanlarıdır. Bu doğal zenginliği korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Yaz aylarında artan yangın riskine karşı hem kurumlarımız hem de vatandaşlarımız azami dikkat göstermelidir. En küçük bir ihmal, büyük felaketlere yol açabilir" uyarısında bulundu.

Toplantının sonunda Vali Işın, iletilen sorun ve taleplerin imkanlar dahilinde ivedilikle değerlendirilmesi ve ilgili kurumlarca çözüme kavuşturulması için talimat verdi. - KÜTAHYA