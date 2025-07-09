Kütahya Valisi Işın, Muhtarlarla İstişare Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kütahya Valisi Işın, Muhtarlarla İstişare Toplantısı Düzenledi

Kütahya Valisi Işın, Muhtarlarla İstişare Toplantısı Düzenledi
09.07.2025 09:20  Güncelleme: 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Valisi Musa Işın, Domaniç ilçesinde muhtarlarla bir araya gelerek, muhtarların taleplerini dinledi ve köy yaşamının önemine vurgu yaptı. Toplantıda köylerin temel ihtiyaçları için yürütülen çalışmalara dair bilgi verildi.

Kütahya Valisi Musa Işın'ın başkanlığında, Domaniç ilçesinde muhtarlarla istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı, Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, il protokolü, kurum müdürleri ve 31 köy ile 8 mahalleyi temsilen muhtarlar katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Musa Işın, düzenli olarak gerçekleştirilen bu buluşmaların amacının, muhtarların talep ve önerilerini yerinde dinlemek, ihtiyaçları tespit ederek çözüme kavuşturmak olduğunu ifade etti. "Muhtarlarımız bizim sahadaki gözümüz, kulağımızdır. Mahallelerde ve köylerde karşılaşılan sorunları doğrudan sizlerden dinlemek bizim için çok kıymetli," diyen Vali Işın, muhtarlarla kurulan iletişimin güçlü hizmetlerin temelini oluşturduğunu belirtti.

Köy yaşamının önemine dikkat çeken Vali Işın, "Köy hayatı doğallığın, samimiyetin ve paylaşmanın merkezidir. Köydeki komşuluk, dostluk, misafirperverlik şehirde bulunmaz. Bu nedenle köylerimizi yaşatmalı, terk etmemeliyiz. Her vatandaşımızın köyle bağı olmalı ve köy yaşamı korunmalıdır" dedi.

Köylerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurgulayan Vali Işın, yol, su, elektrik, sağlık ve iletişim gibi hizmetlerin eksiksiz sunulması için tüm imkanların seferber edildiğini belirtti. Işın, "Amacımız, hiçbir köyümüzde temel ihtiyaçların eksik kalmamasıdır" diyerek kamu yatırımlarının artarak devam ettiğini kaydetti.

Domaniç'e yapılan yatırımlara da değinen Vali Işın, yalnızca 2025 yılı içerisinde ilçeye 216 milyon TL yatırım ödeneği aktarıldığını açıkladı. Bu rakama ürün destekleri, teşvikler ve diğer kalemlerin dahil olmadığını ifade etti.

Devletin vatandaş odaklı hizmet anlayışını vurgulayan Vali Işın, "Hiçbir vatandaşımız sokakta kalmayacak, hiçbir vatandaşımız 'sağlık hizmetine erişemiyorum' demeyecek" sözleriyle, sağlık alanında büyük ilerlemeler kaydedildiğini ve modern sağlık tesislerinin hizmete sunulduğunu belirtti.

Konuşmasının sonunda orman yangınlarına da dikkat çeken Vali Musa Işın, "Kütahya'mızın ve Domaniç'in en büyük serveti ormanlarıdır. Bu doğal zenginliği korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Yaz aylarında artan yangın riskine karşı hem kurumlarımız hem de vatandaşlarımız azami dikkat göstermelidir. En küçük bir ihmal, büyük felaketlere yol açabilir" uyarısında bulundu.

Toplantının sonunda Vali Işın, iletilen sorun ve taleplerin imkanlar dahilinde ivedilikle değerlendirilmesi ve ilgili kurumlarca çözüme kavuşturulması için talimat verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya Valisi Işın, Muhtarlarla İstişare Toplantısı Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kardeşini öldürüp başını kesmeye çalışan cani: Bunu başardığım için mutluyum Kardeşini öldürüp başını kesmeye çalışan cani: Bunu başardığım için mutluyum
Bihar’da büyücülük iddiası: 5 kişi yakılarak öldürüldü Bihar'da büyücülük iddiası: 5 kişi yakılarak öldürüldü
Baklava kutusundaki rüşveti böyle savundu İşte Mehmet Engin Tüter’in ilk ifadesi Baklava kutusundaki rüşveti böyle savundu! İşte Mehmet Engin Tüter'in ilk ifadesi
Fenerbahçe’de 3 imza birden Fenerbahçe'de 3 imza birden
Özgür Özel’in dokunulmazlık dosyası Meclis’te Özgür Özel'in dokunulmazlık dosyası Meclis'te
Fenerbahçe Beko’da ayrılık resmileşti Fenerbahçe Beko'da ayrılık resmileşti
İmamoğlu ’sahte diploma’ davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu İmamoğlu 'sahte diploma' davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
Zehra Kınık davasında yeni gelişme Baba şikayetini geri çekti Zehra Kınık davasında yeni gelişme! Baba şikayetini geri çekti
Manavgat Belediyesi’ne yönelik rüşvet operasyonunda gözaltı sayısı arttı Manavgat Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonunda gözaltı sayısı arttı
TFF yabancı kuralında değişikliğe gitti TFF yabancı kuralında değişikliğe gitti
Fenerbahçe Jhon Duran’ı Kurtlar Vadisi’nin efsane ismiyle tanıttı Fenerbahçe Jhon Duran'ı Kurtlar Vadisi'nin efsane ismiyle tanıttı

08:34
MİT Başkanı Kalın’dan Bağdat çıkarması İşte masadaki en önemli başlık
MİT Başkanı Kalın'dan Bağdat çıkarması! İşte masadaki en önemli başlık
08:18
Grok’a soruşturma Erişim engeli için BTK’ya başvuru yapıldı
Grok'a soruşturma! Erişim engeli için BTK'ya başvuru yapıldı
08:08
Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı
Mevduat ve yatırım fonlarına uygulanan stopaj oranları artırıldı
07:19
Yavaş: Amaç CHP’li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım
Yavaş: Amaç CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmekse bugün görevi bırakmaya razıyım
14:50
Kahraman kapıcı, yanan binanın 6. katından dört bebeği canını hiçe sayarak kurtardı
Kahraman kapıcı, yanan binanın 6. katından dört bebeği canını hiçe sayarak kurtardı
14:45
Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump’a sundu
Soykırım yapan İsrail Nobel Barış Ödülü adaylık mektubunu Trump'a sundu
14:29
Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray’a giderse çıldırırım
Dünyaca ünlü yıldızdan Osimhen için olay sözler: Galatasaray'a giderse çıldırırım
14:17
Tokatlama sonrası yeni kriz Macron ve eşinin arası bir türlü düzelmiyor
Tokatlama sonrası yeni kriz! Macron ve eşinin arası bir türlü düzelmiyor
14:08
Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi
Köpeğini arabasıyla sürükleyerek öldürdü, evi hayvan severler tarafından ateşe verildi
14:00
Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig’e döndü
Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig'e döndü
13:41
Türkiye kahramanlarını uğurluyor Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
Türkiye kahramanlarını uğurluyor! Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket
13:30
17 yıl sonra Sivasspor’a veda eden Ziya Erdal’dan kulübüne sert tepki
17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 09:23:25. #7.11#
SON DAKİKA: Kütahya Valisi Işın, Muhtarlarla İstişare Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.