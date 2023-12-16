Kütahya Valisi Ülkü Ocakları\'nı ziyaret etti

Kütahya Valisi Musa Işın, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kütahya İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı İlker Bükni, yönetim kurulu üyeleri ve Ocak mensubu gençlerle bir araya geldi.

Ülkü Ocakları'nın çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Işın, burada Ülkü Ocakları'na mensup gençlerle sohbet ederek eğitim hayatlarında ve Ülkü Ocakları'ndaki çalışmalarında başarılar diledi.

Söyleşide gençlere seslenen Vali Işın, ideali olmayan bir gençliğin gerçek anlamda gençlik olamayacağını ifade etti. Gençliğin mutlaka bir mefkuresi, bir ideali olması gerektiğinin altını çizen Işın, Türk gençliğinin özellikle idealist bir tutum sergilemesi gerektiğini kaydetti. Türkiye'nin birinci yüzyılını geride bıraktığını belirten Kütahya Valisi Musa Işın, gençlerden ikinci yüzyılda kendi ecdadına yakışır bir dünya ve Türkiye hayali kurmalarını istedi.

Programda konuşan Ülkü Ocakları Kütahya İl Başkanı İlker Bükni, "Valimizi burada ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduk. Valimizi ocağımızda görmek bizim için gururdur . Bizler ülkemizin geleceğinin inşa edilmesinde bugünün gençlerinin ne denli büyük bir önem arz ettiklerinin farkındayız. Bugün ekeceğimiz sağlam tohumlar gelecekte sarsılmaz, yıkılmaz çınarlar olarak karşımıza çıkacaklar. Ülkemizin ve milletimizin teminatı gençlerimizdir. Gençlerimize sahip çıkmak adına bizler Ülkü Ocakları olarak; cennet mekan Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in izinde, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin ve Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendinin emrinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençliğin eğitimine ve gelişimine katkıda bulunabileceğimiz her türlü faaliyetin gerçekleştirilmesi adına çabalıyoruz.Bugün de devletimizin ilimizdeki en büyük temsilcisinin Ocağımızı şereflendirmesi, gençlerimizi bilgilendirmesi memnuniyet verdi. Valimize tekrar teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA