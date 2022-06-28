Kütahya'ya yeni kamyon garajı

Kütahya Belediyesi yeni kamyon garajı inşaatı, Kütahya OSB yol güzergahında devam ediyor. İnşaat alanında incelemelerde bulunan Belediye başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yüklenici firmadan inşaat ile ilgili bilgiler aldı.

Kamyoncu esnafı ve şehrin ihtiyacı doğrultusunda yapımı başlayan kamyon garajı inşaatı hızla devam ediyor. İnşaat alanını ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, çalışmalar hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. İnşaatın kısa sürede tamamlanarak kamyoncu esnafının hizmetine sunulacağını ifade eden Başkan Işık, OSB'ye yakın bir alanda yapılan yeni kamyon garajının sosyal donatılarla birlikte kamyoncu esnafına ve Kütahya'ya yakışan bir tesis olacağını ifade etti. - KÜTAHYA