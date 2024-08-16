Kütahya Yaz Kur\'an Kursları Futbol Turnuvası Sonuçlandı

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Kütahya Müftülüğü tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Birlik, Beraberlik ve Dayanışma turnuvası sona erdi. Final maçında Aydınlıkevler Camii Yaz Kur'an Kursunu 12-1 yenen Ağaçköy Cami Yaz Kur'an Kursu öğrencileri şampiyon oldu.

Kütahya Din Görevlileri Dernek Başkanı Turhan Bayatlı, Kütahya İl Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kurslar arasında futbol turnuvası düzenlendiğini, Ağaçköy Cami Yaz Kur'an Kursunun birinci, Merkez Cami Kur'an Kursunun ikinci, Aydınlıkevler Cami Yaz Kur'an Kursunun üçüncü olduğu söyledi.

Kazanan takımların kupaları Kütahya İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez tarafından verildi.

Hakemlere ve organizasyonda emeği geçenlere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan madalyalar verildi.

Ayrıca turnuva sonunda katılımcılara dondurma ikram edildi. - KÜTAHYA