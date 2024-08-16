Kütahya Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kütahya Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Sonuçlandı

Kütahya Yaz Kur\'an Kursları Futbol Turnuvası Sonuçlandı

Kütahya Müftülüğü tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Birlik, Beraberlik ve Dayanışma turnuvası sona erdi. Ağaçköy Cami Yaz Kur'an Kursu şampiyon oldu.

16.08.2024 21:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya Müftülüğü tarafından düzenlenen Yaz Kur'an Kursları Birlik, Beraberlik ve Dayanışma turnuvası sona erdi. Final maçında Aydınlıkevler Camii Yaz Kur'an Kursunu 12-1 yenen Ağaçköy Cami Yaz Kur'an Kursu öğrencileri şampiyon oldu.

Kütahya Din Görevlileri Dernek Başkanı Turhan Bayatlı, Kütahya İl Müftülüğü tarafından yaz Kur'an kurslar arasında futbol turnuvası düzenlendiğini, Ağaçköy Cami Yaz Kur'an Kursunun birinci, Merkez Cami Kur'an Kursunun ikinci, Aydınlıkevler Cami Yaz Kur'an Kursunun üçüncü olduğu söyledi.

Kazanan takımların kupaları Kütahya İl Müftü Yardımcısı Salim Üzülmez tarafından verildi.

Hakemlere ve organizasyonda emeği geçenlere Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan madalyalar verildi.

Ayrıca turnuva sonunda katılımcılara dondurma ikram edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Futbol, Müftü, Spor, Cami, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kütahya Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:13 TBMM’de muhalefetin Can Atalay’la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi TBMM'de muhalefetin Can Atalay'la ilgili verdiği genel görüşme talebi oy çokluğuyla reddedildi
20:55 İzmir alev alev Yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı İzmir alev alev! Yangın yerleşim yerlerine kadar ulaştı
19:52 Özel telefonla aramış TBMM’deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul’u Numan Kurtulmuş açtı Özel telefonla aramış! TBMM'deki yumruklu kavganın ardından Genel Kurul'u Numan Kurtulmuş açtı
18:19 TBMM’de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık’a kınama cezası TBMM'de kavgaya karışan Alpay Özalan ve Ahmet Şık'a kınama cezası
17:03 Turizm bölgelerinde “maymun çiçeği“ uyarısı Prof. Vedat Turhan: Çok dikkatli olunmalı Turizm bölgelerinde "maymun çiçeği" uyarısı! Prof. Vedat Turhan: Çok dikkatli olunmalı
10:49 DolarTL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı Dolar/TL Yükselişle Başladı, Altın Güne Yükselişle Başladı
10:30 13 yıl önce neler yaşandı Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu 13 yıl önce neler yaşandı? Kılıçdaroğlu-Altaylı kavgasında adı geçen Serap Çil, sessizliğini bozdu
10:12 Abbas’ın tarihi konuşmasından yeni detaylar Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı Abbas'ın tarihi konuşmasından yeni detaylar! Erdoğan, o ifadeyi duyar duymaz ayağa kalktı
09:55 Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi Doğum gününde uçaktan atlayan 49 yaşındaki kadın, paraşütü açılmayınca feci şekilde can verdi
09:51 Acun Ilıcalı’ya tribünde büyük şok Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı Acun Ilıcalı'ya tribünde büyük şok! Öfkeli taraftar, tam da fotoğraf çekildiği sırada bağırdı
09:41 “Sıfır Bir“ dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı "Sıfır Bir" dizi oyuncusunun sırtından vurulduğu anlar ortaya çıktı
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
09:25 Friends yıldızı Matthew Perry’nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı Friends yıldızı Matthew Perry'nin ölümünde uyuşturucu skandalı: Ketamin kraliçesi dahil 5 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 22:40:07. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya Yaz Kur'an Kursları Futbol Turnuvası Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement