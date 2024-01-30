Kütahyalı şehitlerin ismi müzede yaşatılıyor
KÜTAHYA - Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubesi tarafından dernek binasında hayata geçirilen 'Birinci Dünya Savaşı Kütahyalı Şehitler Anı Müzesi' ilgi görüyor.
Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Ahmet Asım Okat, yaptığı açıklamada, müzenin daha da geliştirilmesi için destek beklediklerini ifade etti. Okat, "Birinci Dünya Savaşı Şehitleri' adı altında oluşturduğumuz bir anı köşesi burası. Toplam, net olarak 2 bin 376 tane Kütahyalı şehidimizi bir araya getirdik. Tabi, bu sayının daha da fazla olduğu noktasında kanaatlerimiz çok yüksek. Biz bu işe başlarken Kütahya'da herhangi bir yerde, Birinci Dünya Savaşı şehitlerimizle ilgili bir sergileme alanının olmadığı, bunların doküman şeklinde yayınlanmadığı noktasındaki sıkıntıyı görünce bununla ilgili bir çalışma yaptık. Tabi, bu çalışma esnasında biz kaynak olarak Milli Savunma Bakanlığı'nın kaynaklarından başlayarak özellikle mesela Çanakkale'ye gittik, Çanakkale'de bulunan Kütahyalı şehitlerimizin tamamının bilgilerini orada resmederek gelip buradaki bütün bilgileri birbiriyle örtüştürdük. Şimdi bu çalışmaları yaparken özellikle gördük ki Milli Savunma Bakanlığı kaynakları içerisinde de bazı isimlerde hatalar yapıldığını tespit ettik. Bunları çıkararak bilgileri net olanları bir araya getirdik. Her şeyden önemlisi Kütahya'mızda bunları bir alanda sergilememizin yanı sıra ilk defa dijital ortamda tüm şehitlerimizi bir araya getirdik. Buradan Kütahyalı hemşerilerimize diyoruz ki, 'Benim dedem şehitti, dedemin dedesi şehitti' şeklinde birçok ifade görüyoruz. Hepimiz araştırdığımızda mutlaka tarihte bir şehidimiz olduğunu görüyoruz. Bize geldiklerinde eğer onların elinde, lakaplar, baba adı, kendi adı gibi bilgiler varsa biz onlarla elimizde olan net bilgileri de paylaşıyoruz. Mesela geçenlerde bir gencimiz buraya eşiyle birlikte geldiğinde, 'burayı ziyaret edebilir miyiz ?' dediler. 'Ücretli mi' diye sordular. 'Yok, ücretli değil' dedik. Çocuk, 'Benim dedem de şehitmiş' dedi. Köyünü sorduk, bir şeyler sorduk. Burada mesela, ilk defa bilgilerin tamamı, birlik bilgileri, nerede şehit olduğu, doğum tarihi gibi bilgileri gördükten sonra hüngür hüngür ağlamıştı. Bununla ilgili merakı olanlar varsa biz de dijital ortama çektiğimiz bilgilerden vatandaşlarımıza bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
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Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
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