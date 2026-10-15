KUTSO\'da yeni dönemin yönetim kadrosu belirlendi, Emin Yüce başkan vekili oldu

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KUTSO), Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat'ın mazbatasını almasının ardından yeni dönemin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

KUTSO'da 3 Ekim 2026'da başlayan ve yargı gözetiminde gerçekleştirilen seçim süreci, 9 Ekim'de yapılan Yönetim Kurulu seçimleriyle tamamlandı. Seçim sürecinin ardından KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat'a mazbatası, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Abdullah Uygun tarafından takdim edildi.

Mazbata töreni için Seçim Kurulunu ziyaret eden Esin Güral Argat'a, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Saner Gönül, Emin Yüce, Emirhan Aydın, Mustafa Selman Hatipoğlu, Melih Aslan, Osman Baş, Ömer Yiğit, Semra Tozaraydın, Sezai Ekmel Sarpaşar ve Tolga Eskioğlu eşlik etti.

Argat, seçim sürecinin yürütülmesinde gösterilen çalışmalar ve katkılar dolayısıyla Seçim Kurulu yetkililerine teşekkür etti.

Mazbata töreninin ardından KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Esin Güral Argat başkanlığında yeni dönemin ilk yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda yapılan görev dağılımına göre, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Emin Yüce seçildi. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini Mustafa Selman Hatipoğlu ve Tolga Eskioğlu üstlenirken, Sayman Üyeliğe Ahmet Saner Gönül getirildi.

Görev dağılımının belirlenmesiyle birlikte KUTSO'da yeni dönemin yönetim yapılanması da netleşmiş oldu.