KUTSO Haziran Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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KUTSO Haziran Meclis Toplantısı Gerçekleşti

KUTSO Haziran Meclis Toplantısı Gerçekleşti
26.06.2026 10:13
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KUTSO’nun Haziran ayı meclis toplantısında mali performans değerlendirildi ve kararlar alındı.

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Harun Yurdagül başkanlığında meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının ilk bölümünde KUTSO'nun Mayıs ayına ilişkin mali ve idari performansı değerlendirildi. KUTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Tolga Eskioğlu, Mayıs ayına ait mizanı meclis üyelerine sunarak gelir-gider dengesi ve finansal durum hakkında bilgilendirme yaptı. Ardından Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aslan, Mayıs ayı faaliyet raporunu paylaşarak gerçekleştirilen çalışmalar, iş dünyasına yönelik faaliyetler ve oda bünyesindeki kurumsal gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda ayrıca Meclis Üyesi Recep Çağdaş tarafından Hesapları İnceleme Komisyonu Raporu sunuldu. Raporda oda hesaplarının genel durumu ve mali disipline ilişkin değerlendirmeler meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. KUTSO Genel Sekreteri Hüseyin Feyyaz Ebeoğlugil ise oda adına katılım sağlanan toplantılar, kurumlar arası iş birlikleri ve temsil faaliyetlerine ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Odanın yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde yürüttüğü temaslar hakkında meclis üyeleri bilgilendirildi.

Toplantıda ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 82. Genel Kurulu öncesinde gerçekleştirilen 2026 yılı Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni kapsamında, Cumhurbaşkanı ve TOBB Başkanı'nın konuşmalarını içeren video meclis üyelerine izletildi.

Bu bölümde, iş dünyasının genel durumu, ekonomik gelişmeler ve oda-birlik yapısının ülke ekonomisine katkıları üzerine verilen mesajlar değerlendirildi.

Gündem maddeleri tek tek ele alınarak meclis üyelerinin onayına sunuldu. Yapılan oylamalar sonucunda ilgili kararlar kabul edildi.

Toplantı, Meclis Başkanı Harun Yurdagül'ün değerlendirme ve iyi dilek konuşmasıyla sona erdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel KUTSO Haziran Meclis Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika

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