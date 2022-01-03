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Kuvayi Milliye Karargahı, Mersin'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde açıldı - Son Dakika

Kuvayi Milliye Karargahı, Mersin'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde açıldı

03.01.2022 17:14
Kuvayi Milliye Karargahı, Mersin'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde açıldı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin Buluklu Mahallesinde hayata geçirdiği Kuvayi Milliye Karargahı, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde açıldı.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin Buluklu Mahallesinde hayata geçirdiği Kuvayi Milliye Karargahı, Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde açıldı.

Açılışa, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Toroslar Kaymakamı İbrahim Çenet, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, mahalle muhtarları, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Toroslar Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterisi ile başlayan program, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve duaların okunmasıyla devam etti. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, kent tarihini gün yüzüne çıkarmanın ve bu binayı 3 Ocak Zaferinin 100. yılında açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Yılmaz, "100 yıl önce 30 Ekim 1918'de Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasından sonra 17 Aralık 1918'de İngilizler, 1 Ocak 1919'da Fransızlar Mersin Limanına, iskelelere yanaşıp önce Mersin'i, daha sonra bölgedeki diğer şehirleri tek tek işgal ettiler. Bu işgal sırasında zaten daha önceden de bölgede terör estiren, zulüm eden Ermeni çeteleri de Fransız üniforması giydiler ve bölge insanına zulüm etmeye başladılar. Çavuşlu mezarlığımızda Ermeni çeteleri tarafından Çavuşlu'da kör eşinin yanında şehit edilen Ümmü Teyzemizi rahmetle, minnetle andık. Hem bu olay işgalcilerin milletimize, vatanımıza, namusumuza uzattığı eli ortaya koyması açısından önemli, hem de bugün burada hep beraber yaptığımız açılış; milli iradenin bu zulme, haksızlığa, adaletsizliğe karşı ortak hareket etme gücünün sembolüdür" dedi.

Konuşmasında birlik ve beraberliğe vurgu yapan Yılmaz, "Burası önce Fransız işgal kuvvetleri tarafından karargah olarak kullanılmış bir binadır. Daha sonra Kuvayi Milliyeciler, dedelerimiz bir araya geldiler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde tüm Türkiye'de Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'ni birleştirdiler ve düşmanı kovdular. Bu bina daha sonra Kuvayi Milliye Karargahı olarak kullanıldı. Nedense işgal anlatılırken, 1. Dünya Savaşı ve sonrası anlatılırken işgalciler diye geçiştirilir. Geçiştirmemek gerekir bunu anlatmak gerekir. Ülkemizi işgal edenler, İngilizler, Fransızlar, Yunanlılar ve İtalyanlar'dır. Bunların himayesinde sadece Mersin'de değil tüm Anadolu'da insanımıza zulüm edenler de Ermeni çetecileridir. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımızın kurtulmasında, Kurtuluş Savaşımızda can veren, kan veren, ter akıtan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun" diye konuştu.

Yılmaz, karargahın restore edilmesine destek veren Mersin Valisi Ali İhsan Su'ya ve emek veren herkese teşekkür etti.

Mersin Valisi Ali İhsan Su da Kuvayi Milliye Karargahı olarak tarihte kullanılan bu binanın yeniden restore edilip hizmete açılmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, bu güzel çalışmasından dolayı Başkan Yılmaz'a teşekkür etti. Su, "Biz millet olarak tarihten günümüze asla boyunduruk altında yaşamadık. Her zaman bağımsızlığımıza, hürriyetimize, istiklalimize sahip çıktık. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy 'un ifade ettiği gibi 'ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.' O yüzden hürriyet ve bağımsızlık bizim milletimizin karakterinde var. Bu bakımdan tarih boyunca yüce milletimiz, mağdurların, mazlumların yanında olmuş, onlara kol kanaat germiş ve kendisi de tarihten günümüze kadar daima bağımsız ve hür yaşamıştır. İnşallah bundan sonra da ilelebet hür ve bağımsız yaşayacaktır. Burası olarak tarihi olarak özel bir bina oldu. Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür ediyoruz. Burayı gezenler de tarihimizi daha iyi özümseyerek, daha iyi anlamış olacaklar. Bu güzel bina Mersinimize hayırlı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından karargahın açılışı gerçekleştirildi. - MERSİN

Kuvayi Milliye Karargahı, Mersin'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde açıldı
Kuvayi Milliye Karargahı, Mersin'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde açıldı

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Kuvayi Milliye, Toroslar, Mersin, İşgal, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuvayi Milliye Karargahı, Mersin'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuvayi Milliye Karargahı, Mersin'in kurtuluşunun 100. yıl dönümünde açıldı - Son Dakika
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