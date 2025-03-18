Kuyucak Belediyesi'nden 18 Mart İçin İftar Sofrası - Son Dakika
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Kuyucak Belediyesi'nden 18 Mart İçin İftar Sofrası

Kuyucak Belediyesi\'nden 18 Mart İçin İftar Sofrası

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde belediye başkanlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110.'uncu yıldönümü anısına iftar programı düzenledi.

18.03.2025 23:06  Güncelleme: 23:10
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Aydın'ın Kuyucak ilçesinde belediye başkanlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110.'uncu yıldönümü anısına iftar programı düzenledi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı kapsamında Kuyucak Belediyesi tarafından Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar yemeği yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

"Bugün 18 Mart 2025 Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı"

Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca ve Belediye Meclis Üyeleri, vatandaşlara yemekleri kendileri ikram etti. Başkan Doğanca, vatandaşlarla sohbet ederek, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu vurgulayarak hayırlı Ramazanlar diledi.

Çanakkale Zaferi'nin 110. yıldönümünü kutladıklarını ve Çanakkale Şehitlerini andıklarını ifade eden Başkan Doğanca: "Bugün 18 Mart 2025 Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı. Bu vesileyle Çanakkale Şehitlerimizi anmak amacıyla Kuyucak ilçe merkezimizde iftar yemeği düzenledik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve bu ülkenin güvenliğini sağlamak için hayatlarını vermiş olan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ve tüm gazilerimize de Allah'tan uzun ömürler diliyorum. Bugünün önemi çok büyük. Çanakkale Zaferi'nin 110. yılının Ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle bizde tüm şehitlerimizi anmak için iftar programı düzenledik. Vatandaşlarımıza yapmış olduğu katılımlardan dolayı teşekkür ediyorum. Çanakkale Zaferi, bir ulusun kurtuluşunun başlangıç noktalarından bir tanesi. Eğer Çanakkale geçilmiş olsaydı bugün bu ülke bu şekilde olmazdı" dedi.

İftar yemeğine Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Karaduman, İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen, mahalle muhtarları ve yaklaşık 3 bin vatandaş katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuyucak Belediyesi'nden 18 Mart İçin İftar Sofrası - Son Dakika

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