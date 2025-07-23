Kuyucak\'ta İşçilere Aile Şiddeti Bilgilendirmesi

Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki bir fabrikada çalışan işçilere jandarma ekipleri tarafından bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı personellerince Kuyucak ilçesinde bulunan bir cam fabrikasında çalışan işçilere "Aile Yılı" faaliyetleri kapsamında 6284 Sayılı Kanun ve KADES Uygulaması konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette KADES, Kadına El Kalkamaz ve Aile Yılı logolu broşür dağıtılarak pankart açıldı. - AYDIN