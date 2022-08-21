Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık ve KKTC Meclis Başkanı Töre'den Rauf Denktaş Anıtı'na Ziyaret - Son Dakika
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Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık ve KKTC Meclis Başkanı Töre'den Rauf Denktaş Anıtı'na Ziyaret

21.08.2022 16:55
Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık ve KKTC Meclis Başkanı Töre'den Rauf Denktaş Anıtı'na Ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Zorlu Töre, Yaşam Vadisi’nde yer alan Rauf Denktaş Anıtı’nı ziyaret etti. Töre’ye ziyaretinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da eşlik etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Zorlu Töre, Yaşam Vadisi'nde yer alan Rauf Denktaş Anıtı'nı ziyaret etti. Töre'ye ziyaretinde Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık da eşlik etti.

KKTC Meclis Başkanı Töre, Yaşam Vadisi'nde bulunan Rauf Denktaş Anıtı'nı ziyaret etti. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın ev sahipliğinde yapılan ziyarete Başkan Çalık'ın yanı sıra; Kıbrıs Platformu Başkanı Hasan Taş, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyeleri ve Kıbrıs gazileri de katıldı. Kıbrıs tarihini gözler önüne seren anıtı çok beğendiğini dile getiren Töre, "Böyle bir anıtın hayata geçmesinde emek veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz" dedi.

Ziyaret sırasında Rauf Denktaş Anıtı'na ilişkin ayrıntılı bilgi aktaran Çalık, "Hayata geçirdiğimiz bu anıt, Kıbrıs tarihinin önemli aşamalarını ortaya koyan özel bir yer. Burayı, Denktaş ailesinin de fikir ve onaylarını alarak oluşturduk. Kıbrıs, Türkiye'yi birleştiren ve Türkiye'deki bütün siyasetçileri bir araya getiren siyaset üstü bir meseledir. KKTC Meclis Başkanı Sayın Zorlu Töre'yi kentimizde ağırlamaktan mutluluk duydum. Ziyaretleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık ve KKTC Meclis Başkanı Töre'den Rauf Denktaş Anıtı'na Ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık ve KKTC Meclis Başkanı Töre'den Rauf Denktaş Anıtı'na Ziyaret - Son Dakika
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