Kuzey Kore'den Japonya'ya: "Radyoaktif atık suyu denize boşaltmak insanlığa karşı nükleer soykırım" - Son Dakika
Üye Girişi

Kuzey Kore'den Japonya'ya: "Radyoaktif atık suyu denize boşaltmak insanlığa karşı nükleer soykırım"

12.10.2022 11:00
Kuzey Kore'den Japonya'ya: "Radyoaktif atık suyu denize boşaltmak insanlığa karşı nükleer soykırım"

Japonya'da 2011'de meydana gelen 9 şiddetindeki deprem ve tsunami sonucu hasar gören Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif atık suyun kontrollü olarak denize boşaltılması planını eleştiren Kuzey Kore, Tokyo'nun planını "insanlığa karşı nükleer soykırım" olarak nitelendirdi.

Japonya'da 2011'de meydana gelen 9 şiddetindeki deprem ve tsunami sonucu hasar gören Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif atık suyun kontrollü olarak denize boşaltılması planını eleştiren Kuzey Kore, Tokyo'nun planını "insanlığa karşı nükleer soykırım" olarak nitelendirdi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği füze denemelerinin "taktiksel nükleer tatbikatlar" kapsamında yapıldığını açıklayan Kuzey Kore'ye yönelik tepkiler sürerken, Pyongyang'dan Japonya'ya yönelik karşı hamle geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Japonya 2011 yılında meydana gelen 9 şiddetindeki deprem ve tsunaminin ardından nükleer faciaya sahne olan Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif suyun arıtılarak denize dökülmesini öngören planı sert bir şekilde eleştirildi. Japonya'nın uluslararası toplumun isteklerine kulak vermesi gerektiği belirtilerek, "Nükleer atık su iddia edildiği gibi işlenmiş ve güvenliyse Japonya neden kontrollü olarak Pasifik Okyanusu'na boşaltmak yerine içme ve sulama suyu olarak günlük yaşamda kullanmıyor?" diye soruldu. Tokyo'nun planının "sadece kendi halkına değil, tüm insanlığa karşı nükleer bir soykırım suçu olduğu" ifade edildi.

Haziran 2021'den bu yana Japonya genelinde söz konusu plana karşı 220 bini aşkın imza toplandığı belirtilen açıklamada, Japon halkının da karşı olduğu aktarıldı. Ancak Japon makamlarının nükleer atık suların arıtılmış ve işlenmiş olduğunu, saflaştırma sürecinden geçtiğini ve bu nedenle sorun teşkil etmeyeceğini açıklanmasına karşın atık suyun yakın zamanda yapılan bir analizinde aktif sezyum konsantrasyonunun standart sınırın 3 katı olduğu iddia edildi. Bölge halkı için planın, balıkçılık faaliyetleri başta olmak üzere ekonomik felakete neden olacağı endişesinin devam ettiği aktarıldı.

Denize boşaltılmasına karar verilmişti

Japonya, 2011 yılında meydana gelen 9 şiddetindeki deprem ve tsunaminin ardından Çernobil faciasından sonraki en büyük nükleer felaket olarak gösterilen Fukushima Nükleer Santrali kazasına sahne olmuş, santraldeki üç nükleer çekirdeğin erimesi sonucu radyasyon sızıntısı meydana gelmişti. Bölgedeki binlerce kişinin tahliyesi ile sonuçlanan kazanın ardından, bir milyon tondan daha fazla radyoaktif atık su oluştuğu belirtilmişti. Santral işletmecisi TEPCO, 2022'ye kadar bu suları depolamak için kullanılan tanklarda yer kalmayacağını açıklarken, Japonya hükümeti ise uzun bir araştırma sürecinin ardından atık suyun uluslararası standartlar çerçevesinde arıtılarak denize dökülmesine karar vermişti. Tokyo'nun kararı başta yerel balıkçılar ve ada ülkesi Japonya'nın komşuları olmak üzere bazı kamuoyu kesimlerinin tepkisine neden olmuştu. - PYONGYANG

YORUMLAR
500
Japonya'nın Epsilon-6 tip roketi seyir halindeyken kendini imha etti Japonya'nın Epsilon-6 tip roketi seyir halindeyken kendini imha etti Japonya, Sakhalin-1'de devamlılığı hissedarlarına danışacak Japonya, Sakhalin-1'de devamlılığı hissedarlarına danışacak
Kaynak: İHA

Kuzey Kore, Japonya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuzey Kore'den Japonya'ya: 'Radyoaktif atık suyu denize boşaltmak insanlığa karşı nükleer soykırım' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:17 Rusya lideri Putin'den Avrupa'ya çarpıcı mesaj: Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz
13:52 PSG'nin hocası Galtier'in Mbappe hakkındaki notu gündem oldu: Kylian sağda oynamayı tercih ediyor
13:22 Ankara'da korkunç olay! "Hadi görüşürüz" deyip misafir olarak gittiği evin balkonundan atladı
13:16 Kapadokya'da fiyatı 4 bin liraya çıkan balon turuna binemeyen yerli turist, çareyi 35 liralık sanal tura katılmakta buldu
13:19 Dev maç Ali Şansalan'ın! İşte Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri...
13:10 Milletvekiliyle tartışma mı yaşadı? Emniyetten intihar eden polis memuruyla ilgili açıklama geldi
13:05 İstanbul'da güpegündüz liseli genç kıza iğrenç taciz! Güvenlik kamerasına yansıdı
12:37 Henry Onyekuru'ya Fenerbahçe maçındaki hareketi soruldu: Aileme küfrettikleri için yaptım
12:32 Eşini kömürlükte boğarak öldürdüğü iddia edilen ve müebbet hapsi istenen sanık, hakime son sözünü söyledi: Adalet istiyorum
12:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 yıl önce talimat vermişti! Cezaevi ziyareti öncesi 1 günde boşaltıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 14:35:58. #1.11#
SON DAKİKA: Kuzey Kore'den Japonya'ya: "Radyoaktif atık suyu denize boşaltmak insanlığa karşı nükleer soykırım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement