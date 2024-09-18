Kuzey Kore'den Yeni Füze Denemesi

Yerel

Kuzey Kore'nin ülkenin kuzeydoğu istikametine doğru birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi.

Uranyum zenginleştirilen bir tesisin fotoğraflarını yayınlayarak nükleer silah geliştirdiğini dünyaya ilan eden Kuzey Kore, yeni bir füze denemesi gerçekleştirdi. Kuzey Kore'nin ülkenin kuzeydoğu istikametine doğru birden fazla kısa menzilli balistik füze fırlattığı bildirildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada yerel saatle 06.50 sıralarında Güney Phyongan eyaletindeki Kaechon bölgesinden fırlatılan füzelerin yaklaşık 400 kilometre mesafe katettiği belirtilirken, füzelerin sayısı ya da nereye düştüğü gibi ayrıntılara ilişkin bilgi verilmedi. Güney Kore ordusunun gözlem ve analiz çalışmalarını sürdüğü belirtilen açıklamada, "Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarı ciddi şekilde tehdit eden ve açık birer provokasyon olan füze denemelerini şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Kesinlikle kabul edilemez"

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise 06.53 ile 07.23 arasında Pyongyang'ın iç bölgelerinden ateşlenen füzelerin Kuzey Kore'nin doğu kıyılarına, Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü aktarıldı. Kuzey Kore'yi kınayan Japonya Savunma Bakanı Minoru Kihara da ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı. "Balistik füze denemeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir şekilde ihlalidir ve kesinlikle kabul edilemez" diyen Kihara, hükümetin Kuzey Kore'yi diplomatik kanallardan protesto ettiğini de sözlerine ekledi.

Pyongyang askeri eylemlerini artırmıştı

Geçtiğimiz hafta 600 milimetrelik çoklu roketatar sistemini test ettiğini duyuran Kuzey Kore, ayrıca Uranyum zenginleştirilen bir tesisin fotoğraflarını yayınlayarak nükleer silah geliştirdiğini dünyaya ilan etmişti. Ülke lideri Kim Jong-Un'un nükleer silah sayısını artırma talimatı vermesi ise Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artırmıştı. Pyongyang'ın son günlerde yoğunlaşan askeri eylemleri 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde Washington'a gözdağı olarak yorumlanmıştı. - TOKYO