Kuzey Kore, Güney Kore'ye çöp göndermeye devam ediyor - Son Dakika
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Yerel

Kuzey Kore, Güney Kore'ye çöp göndermeye devam ediyor

Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır bölgelerine plastik torbalar, kağıt parçaları ve sigara izmaritleri gibi çöpleri taşıyan 600 balon daha gönderdi. Gönderilen balonların çoğu Gyeonggi eyaletine düştü. Sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlara şüpheli torbalara dokunmamaları ve güvenlik güçlerine bildirmeleri çağrısı yapıldı. Ayrıca, zehirli kimyasallar içerebileceğinden şüphelenilen atıkların üzerinde inceleme başlatıldı.

02.06.2024 10:16
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Kuzey Kore, Güney Kore'nin sınır bölgelerine plastik torbalar, kağıt parçaları ve sigara izmaritleri gibi çöpleri taşıyan 600 balon daha gönderdi.

Kuzey Kore Güney Kore'ye çöp göndermeye devam ediyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, Pyongyang'ın Güney Kore'nin sınır bölgelerine çöp taşıyan 600 balon daha gönderdiği bildirildi. Açıklamada, dün yerel saatle 20.00 itibarıyla gönderilen ve plastik torbalar, kağıt parçaları ve sigara izmaritleri gibi çöpleri taşıyan balonların çoğunun ülkenin Gyeonggi eyaletine düştüğü ifade edildi. Sınır bölgelerinde yaşayan vatandaşlara şüpheli torbalara dokunmamaları ve bu torbaları güvenlik güçlerine bildirmeleri yönünde çağrı yapıldı.

Öte yandan, zehirli kimyasallar içerebileceğinden şüphelenilen atıkların üzerinde inceleme başlatıldı.

Kuzey Kore daha önce 260 balon göndermişti

Güney Koreli aktivistler tarafından balonlarla Kuzey Kore'ye gönderilen propaganda broşürlerine karşı misilleme yapılacağını açıklayan Pyongyang, Salı gecesinden itibaren propaganda broşürleri, plastik şişeler, piller, ayakkabı parçaları ve gübre gibi çöpler taşıyan 260 balonu Güney Kore'nin sınır bölgelerine göndermişti. Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik Kuzey Kore'nin adımını "Bu, normal bir ülke için hayal edilemeyecek kadar utanç verici, alçakça ve insanlığa karşı bir eylemdir" sözleriyle kınamıştı. Güney Kore Birleşme Bakanlığı ise Kuzey Kore'nin "mantıksız" ve "provokatif" eylemlerine devam etmesi halinde sert tedbirler alınacağı uyarısında bulunmuştu. - SEUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuzey Kore, Güney Kore'ye çöp göndermeye devam ediyor - Son Dakika

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