Kuzey Kore, Rusya'ya Asker Gönderdi

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Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS), Rusya'ya gönderilen Kuzey Koreli askerlerin bir kısmının cepheye gönderilmiş olabileceğini açıkladı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui ise resmi temaslarda bulunmak üzere Rusya'ya gitti.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker gönderdiğine ilişkin Güney Kore İstihbarat Servisi'nden (NIS) yeni bir iddia geldi. NIS tarafından bir meclis komisyonu toplantısında milletvekillerine yapılan açıklamada Kuzey Kore ve Rusya arasındaki asker transferinin sürdüğü belirtilerek, aralarında üst düzey askeri yetkililerin de bulunduğu bazı Kuzey Koreli personelin cepheye gönderilmiş olabileceği kaydedildi.

Rus ordusunun Kuzey Koreli askerlere 100'den fazla askeri terimi Rusça olarak öğrettiği ancak dil engeli nedeniyle iletişimde belirgin zorluklar yaşandığı belirtilen açıklamada, ayrıca 23-24 Ekim tarihlerinde Moskova ve Pyongyang arasında sefer yapan bir Rus uçağının Kuzey Kore'nin asker sevkiyatında görev alan Rus güvenlik yetkililerini taşıdığı aktarıldı.

"Kuzey Kore yeni denemeler yapabilir"

Kuzey Kore'nin yaklaşan ABD seçimleri öncesinde hipersonik orta menzilli balistik füzeler ya da kıtalararası balistik füzeler fırlatabileceği kaydedilen açıklamada, "Rusya'dan gelişmiş parçalar alan ve teknolojik iş birliği yapan Kuzey Kore, Mayıs ayında fırlatamadığı askeri keşif uydusunu fırlatmaya hazır görünüyor" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Kuzey Kore'nin ABD başkanlık seçimleri sonrasında yedinci nükleer denemesini yapma ihtimalinin "yakından takip edildiği" kaydedildi.

"Uluslararası toplum ve ulusal güvenliğimiz için ciddi risk"

Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker desteği sağladığına yönelik bilgilere Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'dan da tepki geldi. Bugün yapılan bakanlar kurulu toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yoon, "Ukrayna'daki savaş üç yıldır devam ederken, Kuzey Kore silah sağlamanın ötesine geçerek Rusya'ya asker konuşlandırdı" ifadelerini kullandı. Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker konuşlandırmasının hem dünya hem de Güney Kore için güvenlik riski oluşturduğunu vurgulayan Yoon, "Rusya ve Kuzey Kore arasındaki bu yasadışı askeri iş birliği uluslararası toplum ve ulusal güvenliğimiz için ciddi bir risk oluşturabilir" şeklinde konuştu. Riskleri doğru şekilde yönetmenin önemli olduğunu kaydeden Yoon, "Tüm ihtimalleri kapsamlı bir şekilde değerlendirmeli ve karşı tedbirler almalıyız" dedi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Rusya'ya gitti

Kuzey Kore hükümetinden yapılan açıklamada ise Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui ve beraberindeki heyetin Rusya'ya resmi ziyarette bulunmak üzere dün Pyongyang Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldığı bildirildi. Heyetin, Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Kim Jong Gyu ve Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçisi Alexandr Matsegora tarafından uğurlandığı aktarıldı. - SEUL