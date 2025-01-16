Kuzeyşehir İçme Suyu Projesi Başladı

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GASKİ tarafından, Kuzeyşehir'e sağlıklı içme ve kullanma suyu sağlamak amacıyla bölgede bulunan 1'inci etap içme suyu arıtma tesisinin revizyonu ve 2'nci etap yapımı başladı.

Artan nüfus ile oluşan altyapı ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar yürüten Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi (GASKİ), Kuzeyşehir'de projelerini bir bir hayata geçiriyor. Yeni uydu kentin özellikle 6 Şubat depremleri sonrası nüfusunda ciddi artışların yaşanmasıyla oluşan talepler karşısında GASKİ, içme ve kullanma suyu sağlanması amacıyla yeni arıtma tesisi için çalışmalarını sürdürüyor.

Proje tamamlandığında 80 bin kişinin sağlıklı içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak

Günlük 5 bin metreküp kapasiteye sahip mevcut Kuzeyşehir 1'inci Etap İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin revize çalışmaları yapılırken yeni günlük 10 bin metreküp kapasiteli Kuzeyşehir 2'inci Etap İçme Suyu Arıtma Tesisi için inşa çalışmaları devam ediyor. Yeni arıtma tesisin tamamlanmasıyla Kuzeyşehir'de GASKİ, günlük 15 bin metreküp kapasiteye çıkarken 80 bin nüfusun sağlıklı içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılamış olacak. - GAZİANTEP