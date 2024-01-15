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KYK, 'Gönül Bağı' projesiyle şehit ailelerini kahvaltıda ağırladı - Son Dakika
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KYK, 'Gönül Bağı' projesiyle şehit ailelerini kahvaltıda ağırladı

Güzelhisar Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 'Gönül Bağı' projesi çerçevesinde şehit aileleri ve gazi çocuklarını kahvaltıda ağırlayarak anlamlı bir etkinlik düzenledi. Programda manevi danışman Sunay Dürek, şehitlik kavramını anlattı ve şehitlerin vatanın bölünmez bütünlüğü için ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Kahvaltı sonunda şehit ailelerine çiçek takdim edildi.

KYK, \'Gönül Bağı\' projesiyle şehit ailelerini kahvaltıda ağırladı
15.01.2024 - 09:36,
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Güzelhisar Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 'Gönül Bağı' projesi çerçevesinde şehit aileleri ve gazi çocuklarını kahvaltıda ağırlayarak anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Program, manevi danışman Sunay Dürek'in şehitlik ve İslam dininin şehitliğe verdiği değer üzerine yaptığı konuşma ile başladı. Sunay Dürek, şehitlik kavramını anlatarak, İslam dinindeki önemine vurgu yapıp katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Şehitlerin fedakarlıklarının vatanın bölünmez bütünlüğü için ne kadar önemli olduğunu belirten Dürek, "Şehitlik, vatan sevgisinin, bağımsızlık tutkusunun ve milletine olan derin bağlılığın bir tezahürüdür" dedi. Kahvaltı sonunda şehit ailelerine çiçek takdim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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